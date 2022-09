Le Secours Catholique de Vaucluse inquiet face à l'explosion des prix de l'énergie

À quelques mois de l'hiver, les responsables du Secours Catholique de Vaucluse ne cachent pas leur inquiétude face à la hausse des prix de l'énergie. De plus en plus de foyers pourraient basculer dans la précarité.

L'inflation touche désormais l'ensemble des produits. Mais depuis le début du conflit entre l’Ukraine et la Russie, le secteur de l'énergie est particulièrement concerné. Une envolée des prix qui inquiète les responsables du Secours Catholique du Vaucluse. Invitée du 6/9 de France Bleu Vaucluse ce lundi, Maud Bagaria, estime qu'il s'agit même "d'un thème majeur". « Les membres de l'association passent une grande partie de leur temps à accompagner les personnes pour voir comment améliorer les logements considérés comme des passoires thermiques ». La déléguée départementale du Secours Catholique en Vaucluse qui affirme par ailleurs que le sujet est tellement préoccupant qu'il est devenu un "des postes les plus important des aides financières décidées par le Secours Catholique."

On redoute les mois à venir.

Devant les montants toujours plus importants des factures, Maud Bagaria affirme "redouter les mois à venir"_. Et pour cause, "À_ Avignon, un tiers des personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Les factures de cet hiver vont faire basculer des ménages dans la précarité. Des personnes qui s'en sortaient tout juste peuvent désormais totalement sombrer."

Des personnes sont déjà dans la sobriété énergétique depuis des années.

Au terme d'un conseil de défense énergétique qui s'est tenu vendredi 2 septembre à l'Elysée, le gouvernement a appelé à la sobriété énergétique. "C'est mal connaitre la réalité" affirme Maud Bagaria. "Les personnes les plus précaires sont dans cette sobriété depuis des années. Nous avons reçu plus de 150 personnes par jour tout l'été. Plusieurs d'entre elles ont un logement mais viennent prendre une douche dans nos locaux réduire leur facture d'eau".