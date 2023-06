Le secours catholique inaugure de nouveaux locaux en centre-ville de Châteauroux

Un espace d'accueil pour prendre un café, des salles de convivialité pour élaborer ensemble des projets, un bureau pour les entretiens confidentiels et même une salle numérique pour apprendre ensemble à se servir d'un ordinateur ou à faire ses démarches. Voilà à quoi ressemblent les nouveaux locaux du secours catholique, installés rue Jean-Jaurès à Châteauroux, à proximité de la mairie.

"Nous avions plusieurs sites disséminés dans différents quartiers, pas tous accessibles aux personnes à mobilité réduite et pas très pratiques pour nos bénévoles. Là, ce sera plus agréable et plus adapté" explique Marie Rose Metura, animatrice au secours catholique dans l'Indre. Ces nouveaux locaux en centre-ville répondent aussi à un besoin de plus en plus prégnant : à l'instar d'Emmaüs ou du Secours Populaire qui ont aussi ouvert des boutiques au cœur de Châteauroux, l'association constate une hausse de la précarité jusque dans les centres urbains. "Nous voulons venir en aide à toutes les précarités. Celui qui est en situation irrégulière, celui qui cherche un travail, celui qui a eu un accident de vie, les familles monoparentales, le sentiment d'isolement, la précarité numérique, etc".

1.200 bénéficiaires en Berry

Même s'il reste difficile pour certains bénéficiaires de pousser la porte de l'association. "Il ne faut pas hésiter... Même juste pour un café... Nous accueillons tout le monde, sans distinction d'obédience, d'origine ou de statut social" insiste Marie Rose Metura. D'ici la fin de l'année, une boutique solidaire ouvrira ses portes dans le local voisin. "Ce sera des vêtements de seconde main mais qualitatifs, triés par nos bénévoles. C'est aussi une façon de faire du développement durable et c'est important". Cette boutique sera ouverte à tous.

L'association compte plus de 300 bénévoles en Berry et cherche toutes les bonnes volontés qui voudraient les rejoindre. Chaque année, elle aide plus de 1.200 personnes.