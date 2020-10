Le secours catholique lance un appel à bénévolat en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges

L'appel à bénévoles du secours catholique "Hauts de Lorraine" présent en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges. L'association qui vient en aide aux plus précaires est à la recherche de nouvelles têtes même si elle peut compter sur un bataillon de 1.100 bénévoles et 55 équipes locales réparties sur les deux départements.

De nouveaux projets à monter

Le secours catholique dit ne pas manquer de bénévoles mais veut malgré tout de nouvelles têtes pour continuer à se développer. Même si une centaine de bénévoles se sont mis en retrait depuis la crise du Covid, il en reste un millier sur le terrain et dans les bureaux. C'est suffisant, d'autant que les capacités d'accueil du secours catholique ont dû être réduites. Mais il faut de nouvelles têtes pour David Thiébaud, délégué du secours catholique des hauts de Lorraine :

"On s'est fixés de nouvelles priorités pour les cinq prochaines années qui nous appellent à développer nos actions existantes, à les faire évoluer, et à en monter de nouvelles. Et pour cela on a besoin de bras mais aussi de talents, des idées, des envies qui nous permettent d'avancer."

Un bénévolat qui peut être ponctuel

D'autant que les besoins évoluent, l'association voit affluer depuis le confinement des bénéficiaires qui étaient autonomes jusque là et sont tombés dans la pauvreté. Le bénévolat change lui aussi pour s'adapter aux actifs, comme l'explique Jean-Paul Louis, du service bénévolat :

"Ca peut être du très ponctuel, du régulier une fois par semaine après 22 heures, ça peut être du télé-bénévolat à la maison. Ca peut être une action précise en fin d'année, tout est possible."

Et même des personnes accompagnées qui deviennent quelques mois plus tard des bénévoles, un phénomène de plus en plus courant. Et si vous voulez postuler, contactez le secours catholique au 03 83 90 99 58 ou par mail : hautsdelorraine@secours-catholique.org.