Le Secours catholique organise des visites et des colis en Dordogne pour remplacer ses réunions de Noël

Pour la première fois depuis des dizaines d'années, les associations caritatives n'organisent pas de réveillons solidaires pour Noël. Pas de goûter ou d'arbre de Noël avec les aînés et les familles, à cause de l'épidémie. Certaines délégations du Périgord ont trouvé d'autres moyens de réconforter les personnes isolées : distribution de colis ou visites à domicile.

Une soixantaine de personnes visitées à Neuvic

A Neuvic-sur-l'Isle, la responsable du Secours catholique Martine Dubois et la bénévole Odile Robert ont entamé une tournée des personnes isolées, avec leur masque, et quelques petits cadeaux comme des foulards ou des sachets de chocolats. "Nous avons eu cette idée dès le premier confinement - explique Martine Dubois - on s'est demandé ce qu'on pouvait faire pour apporter un peu de chaleur et de lumière pendant le Covid. Au premier confinement ont envoyait des SMS et on allait voir les personnes isolées, et opur Noël, on a pursuivi sur cette lancée." Les bénévoles du Secours catholique de Neuvic vont ainsi rendre visite à une soixantaine de personnes, d'autant que beaucoup n'ont pas pu venir chercher leur petit cadeau pendant l'arbre de Noël organisé un jour de marché, sous une météo détestable. Joséphine Moze par exemple, passera le réveillon chez une de ses filles, mais sa maison est isolée, et cette visite des deux bénévoles lui a fait très plaisir "moi à part elles, y'aurait pas beaucoup de monde ici, parce que c’est assez isolé c’est un peu à l’écart. Là je suis contente j’ai des coups de fil et des SMS, on a bu le café j’étais heureuse."

Des colis de gourmandises ou de jouets

Ailleurs, les bénévoles du secours catholique ont trouvé d'autres moyens de réconforter les personnes nécessiteuses, âgées ou isolées. Au Fleix, ils ont récolté des boîtes de Noël, des jouets et des offerts à une cinquantaine de familles/personnes accompagnées. L'équipe de Sarlat a confectionné des colis gourmands avec des jouets pour trente familles accompagnées Au Bugue, ce sont des chocolats, des pots de fleurs et des paniers garnis de produits d'hygiène et alimentaires qui ont été livrés à une trentaine de personnes et familles. Et à Négrondes, le secours catholique a distribué une dizaine de colis-cadeaux.