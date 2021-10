Le secours catholique ouvre un nouveau lieu de distribution de colis alimentaire à Grésy-sur-Aix

Les personnes en situation de précarité peuvent désormais bénéficier d'une aide alimentaire sur trois nouveaux points d'accueil dans la périphérie d'Aix les Bains. Le secours Catholique a voulu répondre à ce besoin de proximité qui permet de créer du lien, pour rompre le cercle de la précarité.

L'idée est partie du constat qu'il y avait une offre suffisante de distribution alimentaire sur la ville d'Aix-les-Bains, mais pas assez en périphérie. En partenariat avec l'entraide aixoise, le Secours catholique a donc crée trois nouveaux points d'accueils alimentaire : à Chindrieux en Chautagne, à Albens et à Grésy-sur-Aix : « Notre idée c'est d'abord de créer une endroit fraternel et chaleureux où les gens peuvent se retrouver et se parler car il y a beaucoup de personnes seules » explique Maryline Maillet, animatrice pour le Secours Catholique sur le secteur de l'Aixois.

Point d'entrée vers l'accompagnement

S'il peut fournir un appui matériel à ses bénéficiaires , avec des services de micro-crédit ou d'avances remboursables , le Secours catholique n'a pas vocation à se substituer aux fonctions des organismes d'aide sociale classiques, ajoute l'animatrice : « Souvent, les gens viennent vers nous parce qu'il y a un autre frein qui les empêchent d'avancer pour sortir de la précarité. Cela peut être un problème familial, une dépression, un problème de santé ... »

On pense que ces personnes ont besoin d'une écoute - Marylin Maillet, animatrice du Secours Catholique

C'est bien ce qui fait toute la raison d'être de l'association : « On pense que ces personnes ont besoin d'une écoute, c'est ce qui est important pour nous » commente-t-elle. Depuis la pandémie, les responsables observent une augmentation de l'isolement chez les personnes les plus précaires, qui s'accompagne parfois de troubles mentaux : « il y a de plus en plus de personnes qui se sentent seules, perdues et qui ont peur. Cela enclenche un cercle vicieux : la peur de sortir, d'aller à la rencontre des autres, de faire valoir ses droits. »

Faire un pas

La recette a fait ses preuves, selon l'association : recréer du lien permet de retrouver le chemin de l'estime de soi : « On a vu de belles transformations ici : des bénéficiaires qui sont devenues bénévoles pour monter d'autres points d'accueil alimentaire, des personnes très isolées qui nouent des liens d'amitié avec d'autres , et qui s'entraident » commente Maryline Maillet.

Toute notre philosophie est d'aider les personnes à faire un pas

L'association propose à ses bénéficiaires des services d'accompagnement vers le retour à l'emploi ou de l'aide juridique, mais son principal cheval de bataille reste de rompre l'isolement : « On va travailler par exemple pour que les familles puissent partir en vacances et se retrouver pendant l'été , à ce qu'elles retrouvent une place dans l'accompagnement scolaire de leur enfant par exemple. Toute notre philosophie se résume là-dedans : aider les personnes à faire un pas pour qu'elles retrouvent leur dignité et deviennent acteurs de leur vie , et non pas qu'elles la subissent. Le soutien matériel est une brique parmi cela, mais ce n'est pas un tout » explique Maryline Maillet.