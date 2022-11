Le Secours catholique s'inquiète de l'explosion des factures pour les plus pauvres en Dordogne

Les plus pauvres d'entre nous vont avoir beaucoup de mal à payer le chauffage cet hiver, alerte le Secours catholique, qui publie ce jeudi 17 novembre une étude nationale sur l'état de la pauvreté en France. Sa délégation du Périgord agenais est allée rencontrer 600 de ses 7500 bénéficiaires en Dordogne et en Lot-et-Garonne, et les chiffres sont alarmants.

La moitié du public aidé par l'association vit sous le seuil d'extrême pauvreté, c'est à dire avec moins de 754 euros euros par mois, dans un département où le taux de pauvreté est deux points supérieur à la moyenne française. Les demandes d'aides pour payer le chauffage et les factures d'énergie explosent par rapport à l'an dernier, et beaucoup de ces gens en grande fragilité se demandent comment ils vont passer l'hiver.

"Les gens sont contraints de faire des choix dramatiques"

"Il y a un décrochage entre le niveau de ressource des personnes qui n'évolue pas, et les dépenses contraintes, l'énergie, les loyers, les assurances, qui augmentent", constate Cédric Barennes, délégué du Secours catholique en Dordogne. "Le reste à vivre des gens diminue. Ils sont contraints de faire des choix dramatiques entre se nourrir et se chauffer". "Pour nous, c'est la question de la fraternité, notre devise républicaine, qui est mise à mal. Et on a du mal à voir dans les mesures du gouvernement, les chèques énergie par exemple, autre chose que des pansements sur une jambe de bois".

Les loyers sont chers, la nourriture est chère, les factures sont chères, tout est cher. Vous gagnez quoi, 800 euros, vous devez en ressortir 1400 ? Donc oui, on ne chauffe pas

- Marie-Claude

Marie-Claude, une habitante du Fleix fait partie des bénéficiaires de l'association, avec ses 800 euros par mois de pension d'invalidité. Elle a décidé de ne se chauffer qu'au minimum cet hiver, dans sa maison très mal isolée : "Si je chauffe, ce sera avec un petit radiateur uniquement dans la chambre, et je ne l'allumerai pas toute la nuit. Déjà, en chauffant seulement aux heures creuses, j'en ai eu pour 300 euros par mois l'hiver dernier", raconte cette femme de 57 ans, ancienne auxiliaire de vie qui a du s'arrêter de travailler à cause de son dos cassé.

77% des bénéficiaires rencontrés ont des impayés

Parmi les bénéficiaires du Secours catholique de Dordogne, il y a de plus en plus de femmes seules, de plus en plus de bénéficiaires qui travaillent et qui pourtant ne s'en sortent pas. "Les loyers sont chers, la nourriture est chère, les factures sont chères, tout est cher. Vous gagnez quoi, 800 euros, vous devez en ressortir 1400 ? Donc oui, on ne chauffe pas, on regroupe les déplacements pour ne pas gaspiller d'essence. Je n'ai jamais eu à vivre cette situation. C'est une autre vie", désespère cette femme qui a travaillé toute sa vie.

Elle a des dettes. Et c'est courant. Sur les 600 personnes rencontrées par l'association en Périgord et en Lot-et-Garonne, 77% ont des impayés, pour une moyenne de 582 euros. Surtout des factures d'énergie et des loyers ou charges.