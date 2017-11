Le Secours Catholique vient de sortir son étude annuelle sur la pauvreté, le Vaucluse n'est pas épargné

Le Secours Catholique est venu en aide à 1,5 millions de personnes cette année en France, la moitié sont des enfants. Comme le disent les bénévoles " bienvenue dans la réalité ".

Alors que le revenu moyen en PACA est de 1642 €, le seuil de pauvreté est situé comme partout ailleurs à 1015 € pour-être précis.

Le niveau de revenu moyen des 45 000 personnes qui sont venues frapper à la porte Secours Catholique de Provence en 2016 est de 485 € ... et leurs factures impayées s’élèvent - encore une fois en moyenne - à un peu plus de 800 €, quasiment deux fois plus.

Des impayés qui concernent le loyer, le gaz ou l’électricité, l'eau ou les découverts bancaires.

A noter que 19% de ces personnes accueillies n'ont aucune ressource !

En Provence Alpes Cotes d'Azur à quoi ressemble-t-elle cette réalité des plus pauvres ?

Éléments de réponse avec vous Jean-Pierre Burlet.

Que découvre-t-on dans le rapport du Secours Catholique sur la pauvreté ?

Mais le rôle du Secours Catholique, plus que de faire dans l'aide logistique, c'est de proposer d'aider aux bénéficiaires à se prendre en charge.

Christianne Schwanengel chargée de communication à la délégation Vaucluse du Secours Catholique est marquée par ces familles qui viennent notamment chercher de l'aide au centre bébé de Champfleury à Avignon.