Le secours populaire 53 suspend la distribution d'aide alimentaire et met en place un numéro d'urgence

Le secours populaire de la Mayenne n'a pas d'autre choix que de fermer ses portes face à l'épidémie de coronavirus. L'association n'assure plus la distribution de denrées alimentaires au sein de ses locaux jusqu'à nouvel ordre. Il faut éviter les rassemblements de personnes au même endroit, dans un espace confiné, et le secours populaire manque de bénévole. En effet, beaucoup sont des personnes âgées qui préfèrent rester chez elles pour ne pas prendre de risque.

Le secours populaire de la Mayenne met en place un numéro d'urgence, le 06 82 64 55 84.

Les bénéficiaires peuvent appeler pour prendre rendez-vous, un jour et une heure seront fixés, et ils pourront venir chercher des denrées alimentaires non périssables. En revanche l'association ne récupère plus les invendus dans les supermarchés et hypermarchés.

"Nous avons très peu de bénévoles qui souhaitent venir en cette période difficile".