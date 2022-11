Le Secours populaire a besoin de la solidarité des Berrichons pour continuer de fonctionner

Le Secours populaire a besoin de vous ! Avec la hausse du coût de la vie, de nombreux Berrichons basculent dans la pauvreté. "En ce moment, on a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des difficultés financières très importantes et qui n'arrivent plus à se nourrir et à s'habiller correctement, explique Jean-Marie Jacquelin, le secrétaire départemental du Secours populaire du Cher. Ils viennent chez nous pour chercher de l'aide et on manque cruellement de vêtements".

L'association caritative en appelle donc à la générosité des Berrichons pour continuer à faire fonctionner sa boutique solidaire (où les vêtements sont vendus pour quelques euros) ainsi que son vestiaire solidaire (destiné aux personnes les plus démunies, les vêtements y sont donnés gratuitement).

"On a besoin de vêtements en tout genre, des manteaux, de la maroquinerie, des chaussures, des couvertures, du linge de maison, toujours en bon état", ajoute Jean-Marie Jacquelin. Pour faire un don, vous pouvez vous rendre dans les locaux du Secours populaire à Bourges, au 1 rue Julien Lauprêtre (ex rue de la gare des Marchandises) du mardi au samedi, dans l'après-midi.

Les locaux de l'association cambriolés dans l'Indre

Dans l'Indre, le Secours populaire lance également un appel aux dons, mais pour une autre raison. Les locaux de l'association, situés au 115-117 avenue des Marins à Châteauroux, ont été cambriolés dans la nuit du 30 et 31 octobre . Pour soutenir l'association et lui permettre de continuer à venir en aide à ses bénéficiaires, vous pouvez faire un don en vous rendant dans les locaux ou bien en les envoyant par courrier.