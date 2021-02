Le Secours populaire mobilisé sur le marché de Guéret pour la grande collecte nationale

Pour le Secours populaire creusois, les événements sont plus rares, crise sanitaire oblige. Difficile d'organiser une brocante ou de recevoir les dons de vêtements directement au local. Mais pour Don'Actions, les bénévoles de l'antenne de Guéret sont mobilisés, comme leurs collègues partout en France. C'est la grande collecte du Secours populaire, indispensable en cette période. "Sur Guéret, on a bien besoin [de dons] compte tenu du nombre de personnes qui viennent pour l'aide alimentaire" explique Jean-Michel, bénévole.

Pour Don'Actions 2021, et sa tombola, les choses ont un peu changé. Si les chèques et les espèces sont acceptés, et reçus par les bénévoles de Guéret ce jeudi et ce samedi sur le marché, le don par carte bancaire, en ligne, est encouragé. La tombola, elle, est entièrement virtuelle : finis les tickets en papier. "Les gens nous donnent leurs références téléphoniques, on leur envoie un lien pour participer à la tombola. Mais on n'est pas obligés d'y participer ! On peut tout simplement donner au Secours populaire" explique Jean-Michel.

Une tombola solidaire en ligne, avec des lots fournis par des personnalités

Ce sont des célébrités qui ont donné les lots pour la tombola : un maillot du footballeur Antoine Griezmann, la guitare du chanteur M, le sac de Catherine Deneuve, le micro de Nagui, les crampons du rugbyman Antoine Dupont... mais ce jeudi, sur le marché de Guéret, les donateurs ne sont pas convaincus par la tombola virtuelle. Trop compliqué pour certains, pas à l'aise avec Internet. Ils préfèrent donner de l'argent, sans participer à la tombola. "Il y a tellement de problèmes en ce moment pour les jeunes, et pas que pour eux d'ailleurs" soupire Monique, habituée à donner des vêtements mais qui pour la première fois, circonstances obligent, fait un don monétaire.

Qui n'a pas connu, un jour, des difficultés dans sa vie ? - Christian, donateur

Même chose pour Christian : il préfère ne pas donner son numéro de téléphone pour la tombola mais s'arrête au stand du Secours Populaire de Guéret pour un don en espèces de 20 euros. "Qui n'a pas connu, un jour, des difficultés dans sa vie ? Et a apprécié l'aide qui lui a été apportée ? Si chacun fait sa petite part, ça peut aider des gens" glisse le quarantenaire. Les bénévoles du Secours Populaire de Guéret seront présents de 9 h à 13 h sur le marché place Bonnyaud ce samedi 20 février, pour récolter des dons -uniquement financiers-... et, pour les intéressés, vous inscrire à la tombola.

Le lien vers le site de la tombola du Secours Populaire, à laquelle vous pouvez participer jusqu'au 25 mars 2021