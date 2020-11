Le secours populaire de Côte-d'Or salue "une avancée majeure pour affronter la crise sociale"

Quatre associations dont le secours populaire de Côte-d'Or saluent l'augmentation des moyens accordés ce mardi 3 novembre par l'union européenne à l'aide alimentaire en France. Une aide dont de plus en plus de personnes risquent de bénéficier dans notre département en raison de la crise sanitaire.

Les besoins en aide alimentaire risquent de s'accroître avec la crise sanitaire et sociale

Les financements européens destinés à l'achat de denrées alimentaires en France pour la période 2021-2027 s'élèveront à 870 millions d'euros, a annoncé ce mardi 3 novembre, le gouvernement aux Restos du Coeur à la Croix-Rouge, au Secours populaire et la Fédération française des banques alimentaires.

D'où provient cette aide supplémentaire ?

La forte augmentation (48% par rapport à 2014-2020) de cette aide a pour origine un reliquat non dépensé de 90 millions d'euros issu du Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD), ainsi qu'une enveloppe exceptionnelle de 132 millions d'euros tirés du plan de relance européen.

Le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran et le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes Clément Beaune se sont rendus ce mardi matin dans un entrepôt des Banques alimentaires à Gennevilliers (Hauts-de-Seine) pour cette annonce.

Un communiqué commun publié par les associations

Dans un communiqué commun, les quatre associations, "pleinement mobilisées depuis des années pour défendre le FEAD, instrument irremplaçable de lutte contre la pauvreté en Europe" se félicitent d'avoir "été entendues par l'Union européenne et le gouvernement". "Les annonces de ce 3 novembre, permettent de sauvegarder une politique d'aide alimentaire pour les sept ans à venir à l'échelle de l'Europe, et de consacrer en France des moyens supérieurs au budget précédent, alors qu'il y a quelques mois encore planait une menace de diminution drastique de ces fonds", ajoutent les associations.

Le FEAD représente un tiers de l'aide alimentaire délivrée en France, indiquent les associations. Pour autant, elles notent que "les besoins sont en augmentation constante car de nouvelles catégories sociales, jusqu'à présent épargnées, basculent dans la précarité".

"Des centaines de milliers de personnes sont passées d'une situation critique à une situation catastrophique. La crise sociale que nous affrontons sera longue et difficile".

Combien de personnes concernées par l'aide alimentaire ?

Le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire en France est estimé à plus de 8 millions de personnes. "Nos stocks globaux ont baissé de 22% depuis la mi-mars, car nous avons beaucoup plus distribué d'aide", explique Claude Baland, le président du réseau des Banques alimentaires. "On va pouvoir les reconstituer grâce à ces fonds européens", s'est-il félicité. Près de 25% des produits redistribués par les Banques alimentaires sont financés par le fonds européen. M. Baland en appelle aussi à la générosité des Français pour la collecte nationale qui aura lieu le dernier week-end de novembre, notamment devant les grandes surfaces.