Le Secours populaire de Haute-Vienne aide les Haïtiens sur place et lance un appel aux dons

Après le séisme qui a ravagé Haïti samedi 14 août et qui a ravagé plus de trente mille maisons et fait 1419 morts, des associations sont engagées sur place pour organiser l'aide humanitaire comme le Secours populaire de Haute-Vienne. L'association lance un appel aux dons.