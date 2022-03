Le Secours Populaire de Haute-Vienne envoie près de 30 tonnes de produits pour les réfugiés ukrainiens

Un nouveau convoi humanitaire est parti ce mardi du Limousin. Un camion affrété par le Secours Populaire de la Haute-Vienne avec le soutien financier du Département. Il est parti à la mi-journée des locaux de l'association situés en zone nord de Limoges. Près de 30 tonnes de denrées alimentaires, de produits d'hygiène, de jouets, de matériel paramédical et de vêtements sont en route pour Oradéa, au nord-ouest de la Roumanie, à environ 200 kilomètres de l'Ukraine.

Dans le convoi également, des dessins faits par les enfants de l'accompagnement scolaire de l'association, des écoles et ceux du cross de l'Usep © Radio France - Valérie Mosnier

Cinq personnes de l'association, des bénévoles et des salariés, accompagnent ce convoi. Elles partent ce mercredi matin. Dans le minibus qui va rouler pendant deux jours, Hervé. Pour ce retraité, bénévole du Secours Populaire, cette mission humanitaire est une première. Il a plutôt l'habitude d'aider au rangement des affaires au local de Rochechouart : "Physiquement, on est relativement prêt. Psychologiquement, on s'attend à voir des choses très difficiles. Mais nous devons êtres disponibles intellectuellement pour assurer au mieux notre mission. Si on se laisse trop gagner par l'émotion ce sera difficile de gérer les événements sur place."

On se comprend tous avec les yeux et le sourire - Nathalie, bénévole

Martine, une autre bénévole est déjà sur place depuis plusieurs jours. Elle donne des nouvelles régulièrement, les Les dernières datent de ce lundi soir. "Elle dit que de plus en plus de personnes arrivent, les gens sont de plus en plus fatigués, stressés par la situation", explique Nathalie. Elle aussi bénévole, elle prend la route également dans quelques heures.

Nathalie a déjà réalisé plusieurs missions humanitaires, notamment le séisme en Haïti en 2010, mais c'est la première fois qu'elle sera confrontée à une situation de guerre : "Ce qui est difficile c'est la langue. Nous aurons des gens pour nous aider sur place, mais je crois qu'il n'y a pas besoin de parler dans de telles situations. Tenir une main, un regard, un sourire, c'est beaucoup. Et puis, un petit café, une soupe, ce qu'on va pouvoir distribuer sur place. Il n'y a pas besoin de paroles pour ça. On se comprend tous avec les yeux et le sourire."

Parmi les dons au réfugiés ukrainiens, beaucoup de jouets et de peluches récoltés lors du cross de l'Usep au lac de Saint-Pardoux © Radio France - Valérie Mosnier

Sur place, les gens restent 48 ou 72 heures, c'est un lieu de passage. Le Secours Populaire va aider l'association locale dans la distribution. Nathalie, Hervé et les autres resteront 5 jours à Oradéa. A Limoges, le Secours Populaire, lui, prépare déjà un autre camion, mais cette fois pour la Pologne.