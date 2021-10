Le secours populaire de l'Yonne a besoin de vous !

Le secours populaire de l'Yonne collecte des produits et denrées dans des grandes surfaces à Auxerre, Avallon, Migennes, Sens, Tonnerre, Pont sur Yonne et Villeneuve sur Yonne.

En 2020, il est venu en aide à plus de 1 900 familles en distribuant près de 200 000 repas, mais il y a besoin de reconstituer les stocks explique Monique Auger , la Présidente du secours populaire de l'Yonne.

France Bleu Auxerre : Vous lancez un appel à la générosité ?

Monique Auger : On fait une collecte tous les ans à cette période, mais cette année nous avons des stocks qui sont presque à zéro. La crise est passée par là.

On a distribué pas mal de denrées alimentaires puisque le secours populaire est resté ouvert pendant la crise. On a besoin de dons financiers mais aussi de denrées alimentaires et de produits d'hygiène.

Le secours populaire est en danger ?

Il n'est pas en danger, mais il a de grand besoin. On a passé fin septembre le cadre des 100 000 repas distribués dans l'Yonne . Il faut reconstituer les stocks.

On raisonne en alimentaire mais derrière c'est la porte d 'entrée pour un accompagnement plus global. Il faut avoir de quoi faire face.

La crise de covid a accentué les difficultés ?

Oui, la crise a accentué un phénomène que l'on avait déjà signalé. Une évolution régulière. Il y a la crise économique, la crise sociale accentuées par la crise sanitaire.

On connaît les gens que l'on accompagne mais là on a vu arriver des demandes nouvelles d'urgences. Des colis de dépannage. Il se passe un phénomène.

Le profil des bénéficiaires a donc évolué...

Oui, on voit des jeunes arriver que l'on avait assez peu. On les accompagne plus que d'habitude. On a des étudiants, des jeunes isolés qui n'ont rien pour avancer. Nous avons aussi des personnes âgées en plus grand nombre ainsi que les familles monoparentales.

Pourquoi donner plus à vous qu'aux autres associations ?

Nous sommes tous complémentaires. Nous agissons sur des publics similaires, les besoins dans l'Yonne sont réels. Nous avons besoin d'un petit coup de pouce financier et d'un petit coup de pouce pour donner à manger.

Nous ne sommes pas de trop ensemble pour être solidaires avec les familles qui n'ont pas assez de revenus pour pouvoir se nourrir. Si chacun donne un petit peu, c'est un grand bien fou pour nos associations et nos bénéficiaires.

De quoi avez-vous besoin concrètement ?

Nous avons besoin de conserves de fruits et de légumes. On a besoin de petits déjeuners. Tous les enfants ne déjeunent pas avant de partir. On a besoin de confitures, viennoiseries, gâteaux.

Il faut aussi des produits d'hygiène, des couches pour bébés et des protections pour adultes.