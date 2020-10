Le Secours populaire de la Loire confronté à une hausse des demandes avec la crise sanitaire

Dominique Roche est de nature optimiste, alors la secrétaire général du Secours populaire dans la Loire préfère espérer "que l'économie va repartir pour permettre aux jeunes, aux intérimaires et aux personnes qui travaillent à domicile aussi de pouvoir reprendre un travail correct" plutôt que de décrire un tableau trop noir. Mais elle reconnaît que la situation est inquiétante, à cause de la crise sanitaire. "Elle se ressent et elle va se ressentir encore plus avec l'hiver qui va arriver... on va avoir les intérimaires qui ne sont pas prioritaires sur l'emploi parce que le travail ne reprend pas à fond", poursuit Dominique Roche.

Comme le montre le baromètre annuel du Secours populaire sur la pauvreté, un Français sur trois a vus ses revenus diminuer avec la crise sanitaire. Il y a 45% de nouveaux bénéficiaires pendant le confinement, à Saint-Étienne la proportion est de 10%.

De plus en plus d'étudiants bénéficiaires

Face à ces demandes plus nombreuses, surtout pour l'aide alimentaire, il y a de l'inquiétude dans les rangs du Secours populaire donc, mais aussi une certaine frustration. "C'est difficile aussi parce qu'on doit nous appliquer les gestes barrière, _on peut recevoir le public mais seulement sur rendez-vous et les plages de rendez-vous sont limitées_", regrette la secrétaire général du Secours populaire dans la Loire. Dominique Roche explique que 56 familles sont reçues familles lors de la permanence d'accueil, et ensuite redirigées vers l'aide alimentaire.

Des familles mais aussi de plus en plus d'étudiants. D'ailleurs, le Secours populaire de la Loire a choisi de présenter son enquête annuelle sur le campus Tréfilerie ce jeudi. "Ça fait à peu près cinq ans qu'on voit arriver ce public et _ça fait deux ans qu'on a créé une antenne à la fac_, et on s'aperçoit que de plus en plus, de jeunes étudiants viennent nous rencontrer pour les fournitures scolaires, le linge de maison, les bouquins, de la vaisselle, et ça monte en puissance", indique Dominique Roche. Ce service de fournitures et équipement lancé par le Secours populaire est complémentaire de l'aide alimentaire apportée par la FASEE (Fédération des associations de Saint-Étienne étudiantes) avec son épicerie solidaire, l'Agoraé.