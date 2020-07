Couches, argent, bénévoles : l'appel à l'aide du Secours populaire de Meurthe-et-Moselle

Des boites de conserve, des madeleines, du lait, des œufs. Boussar range soigneusement les produits dans son sac. Une habitude prise depuis le début de l'année dans le local du Secours populaire, avenue du Général Leclerc à Nancy. "Mon mari est malade, il ne travaille pas, moi non plus, et nous avons 2 jeunes enfants à la maison", raconte la mère de famille.

Derrière elle, Sébastien attend son tour pour récupérer son colis. Une première pour ce Nancéien à qui le Covid a porté le coup de grâce. "J'avais déjà du mal à trouver du travail avant, maintenant c'est encore plus compliqué", explique t-il. Sébastien cherche un emploi dans le bâtiment. La fermeture des cantines ces derniers mois a plombé son budget. Il y a aussi ce monsieur, privé de travail au noir sur les marchés pendant le confinement et contraint de se tourner vers l'association. Au total, le Secours populaire compte 17% de bénéficiaires supplémentaires en Meurthe-et-Moselle, depuis le confinement.

Des centaines de nouveaux bénéficiaires.

"Cette année, à cause du Covid, on a énormément de personnes supplémentaires", confirme Corinne, la responsable de l'antenne Etoile du Secours populaire. "Des gens qui avaient des petits salaires, des emplois pas très stables", précise t-elle. Et beaucoup plus de familles : "des couples avec enfants qu'on ne peut malheureusement pas aider en ce moment puisqu'on n'a plus le droit de faire des collectes". Or ces collectes rapportent 80% des produits pour bébé.

Philippe Gilain, le secrétaire général de l'association en Meurthe-et-moselle se prépare pour un automne difficile. "On va avoir besoin d'argent dans la durée", alerte t-il tout en rappelant le rôle social de son association. "Permettre aux gens de s'alimenter mais aussi organiser des colonies de vacances, l'aide scolaire, l'accès aux droits, à la santé, combler la fracture numérique..." liste t-il. L'association aimerait par exemple investir dans des tablettes ou des ordinateurs. "De nombreux jeunes ne suivent plus le scolaire à distance car ils sont isolés au niveau numérique", déplore le Nancéien.

L'association lance donc un appel aux dons matériels, notamment du matériel de puériculture. Elle cherche également de nouveaux bénévoles.