Le Secours Populaire de Tarbes reçoit 67.000€ pour mieux accueillir les bénéficiaires

La sous-préfète de Tarbes, Sibylle Samoyault, a apporté des bonnes nouvelles ce mardi à deux associations implantées à Tarbes : le Secours Populaire et le café solidaire de l'association RAS. Les deux bénéficient d'aides de plusieurs dizaines de milliers d'euros dans le cadre de France Relance.

Au centre : François Iborra, trésorier du Secours Populaire de Tarbes, et la sous-préfète de Tarbes, Sibylle Samoyault

67 329 euros. C'est le montant de l'aide apportée dans le cadre de France Relance pour que le Secours Populaire de Tarbes puisse accueillir les bénéficiaires dans de meilleures conditions. En l'état, c'était un peu précaire. L'intérieur des locaux était délabré par endroits et à l'extérieur une tente militaire a été dressée devant le bâtiment pour l'accueil. "Ce n'était pas idéal", "Ça fait penser à des camps", disent certains bénévoles du Secours Populaire tarbais. Tous sont ravis de cette enveloppe qui va permettre d'améliorer les conditions d'accueil.

"Pour nous, le coup de pouce de France Relance va vraiment nous permettre d'accueillir le public dans de meilleures conditions, explique Loubna, bénévole permanente depuis 2004. Ce qui veut dire : climatisation, chauffage, abri pour l'accueil en extérieur. Vues les conditions sanitaires, ce n'était pas idéal de faire patienter autant de personnes sous une tente. Ce sera un accueil qui leur permettra de venir tout en respectant leur dignité. Ils le méritent et ce n'est pas parce qu'ils viennent au Secours Populaire qu'on ne peut pas les accueillir comme il se doit."

En 2020, plus de 300 personnes domiciliées au secours populaire fréquentaient l'accueil de jour et une vingtaine de personnes non domiciliées fréquentaient l'accueil de jour. France Relance aide aussi l'association RAS à Tarbes à hauteur de 97.631€ pour l'accueil de jour de son café solidaire.