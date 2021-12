Le Secours Populaire de Tulle subit une baisse des dons de meubles sans précédent

Dans la salle de vente du Secours Populaire à Tulle la place dévolue au mobilier est de plus en plus réduite. Depuis le mois d'août dernier surtout le nombre d'appels de particuliers pour venir chercher des meubles a fortement diminué précise Ayze Tari, la présidente départementale de l'association. "En 2020 on était à 4 enlèvements par jour, on s'est retrouvé à 2 enlèvements par semaine".

Moins d'argent pour l'aide alimentaire

"On n'a presque plus rien. C'est du jamais vu" précise Ayze Tari. La conséquence est que souvent désormais des bénéficiaires de l'association ne peuvent plus trouver les meubles à très petits prix dont ils ont besoin. "Ce ne sont pas les plus fortunés qui viennent chez nous" rappelle la présidente. Un gros manque à gagner aussi pour l'association elle-même. "Sur les recettes générées par ces ventes (...) cet argent est réinvesti dans la solidarité". Il sert en particulier à l'achat de l'aide alimentaire mais aussi aux autres actions d'aide de l'association.

On ne peut pas lutter contre des structures où il y a du personnel salarié"

Comment expliquer cette baisse spectaculaire des dons de mobilier ? Ayze Tari y voit, peut-être, la concurrence du marché de la seconde main qui augmente énormément ces derniers temps. Plutôt que de donner, certains peuvent être tentés de revendre. Mais aussi un effet du développement grandissant de structures type ressourceries. "On ne peut pas lutter contre des structures où il y a du personnel salarié". Car les associations comme le Secours Populaire ne peuvent compter que sur des bénévoles pour aller chercher des meubles, pas toujours disponibles rapidement. "Souvent on nous dit qu'on n'est pas très réactifs". Le Secours Populaire de Tulle avait pourtant embauché une personne pour s'occuper exclusivement du mobilier. Un poste qui sera à terme menacé si la situation perdure.