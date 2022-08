Le Secours Populaire du Calvados reprend son village "Copains du monde" après deux ans de crise sanitaire

Des petits Normands, mais aussi des Palestiniens, Guyanais, et Malgaches : à Saint-Laurent-sur-Mer, une trentaine d'enfants sont réunis par le Secours Populaire pour deux semaines de village "copains du monde". L'initiative vise à permettre un échange culturel dès le plus jeune âge.

C'est la première fois qu'ils quittent leur pays : Andy et Mihaso, de Madagascar, font partie des quelques enfants malgaches accueillis par le Secours Populaire en Normandie. Le village "copains du monde" a pris ses quartiers à Saint-Laurent-sur-Mer, près d'Omaha Beach, pour deux semaines. Une trentaine de Normands Guyanais, Malgaches et Palestiniens vont partager les mêmes tentes et activités jusqu'à fin août, l'occasion pour chacun de découvrir la culture des autres.

Echanges culturels

"C'est cool, les gens sont très gentils", lance Mihaso. "On fait plein d'activités, on est déjà amis avec tout le monde !" ajoute Andy. Il a apporté des colliers de coquillages et des bracelets en cuir, courants sur son île. Les petits Normands ont déjà pu discuter avec eux. "Madagascar, ce n'est pas comme en France, lance Séverine, qui vient d'Alençon. Ils m'ont dit que certains ne vont pas à l'école, là-bas beaucoup de monde peut marcher pieds nus aussi."

Pour faciliter l'adaptation, "on fonctionne sur des petits groupes plutôt séparés au départ, en regroupant chaque nationalité, pour qu'il y ait déjà une cohésion entre eux, explique Lola Samson, directrice adjointe du village. Ensuite, on les regroupe pour une grande cohésion entre tous. Même _au niveau des tentes, on a essayé de mélanger les délégations et nationalités_, comme ça ils papotent le soir".

Des encadrants présents

Parmi tous les enfants, seuls les six Palestiniens ne parlent pas français, mais cela ne les empêche pas de nouer des liens. "J'aime bien ici, je me suis fait quelques amis, on joue et on parle", lance Nadya, qui vit d'ordinaire dans un camp de réfugiés à Bethléem. "J'étais très excité et impatient de venir", ajoute Fadi. Pour échanger avec les autres, ils peuvent compter sur les traducteurs. Autrement, "on fait des signes, explique Luna, qui vient de Rouen. Ils comprennent et rigolent, du coup c'est super marrant".

La plupart des Normands qui participent à ce village "copains du monde" sont impliqués tout au long de l'année dans les actions du Secours Populaire. "Ils font des collectes, ils sont habitués à envoyer des dessins ou des fonds à l'étranger, explique le secrétaire général du Secours Populaire du Calvados, Nicolas Champion. Ce sont des enfants qui vont naturellement vers les autres. On veille à avoir un équilibre qui se crée dans le camp et, normalement, il y aura de l'émotion avant de se dire au revoir."