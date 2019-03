Le Secours populaire du Cher lance une cagnotte sur internet pour acheter des produits d'hygiène

Cher, France

Le Secours populaire a besoin de 5000 euros. Ce sont deux bénévoles de l'association qui ont lancé cette idée de cagnotte sur internet : "Hygiène et dignité pour tous".

Nous manquons de produits d'hygiène, la misère s'accentue et nous avons de plus en plus de demande. _Malgré nos efforts, nos collectes et nos achats, nous manquons de produits d'hygiène essentiels_. Jean-Marie Jacquelin

Ecoutez Jean-Marie Jacquelin, du Secours Populaire du Cher Copier

Produits pour les bébés

L'association a besoin, par exemple, de produits d’hygiène pour les bébés et les enfants comme des couches, mais aussi des brosses à dents et du dentifrice. "On recherche aussi des serviettes hygiénique, des tampons, du shampoing ou encore des rasoirs" précise le secrétaire générale du Secours populaire 18, Jean-Marie Jacquelin.

Vous pouvez aussi faire vos dons directement, en allant aux antennes de Secours populaire de Bourges, Argent-sur-Sauldre, Saint-Germain du Puy, Saint-Amand-Montrond, La Guerche et Vierzon.