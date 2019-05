Le Secours populaire du Gard a besoin d'un nouveau camion frigo

Nîmes, France

Après quinze ans de bons et loyaux services, le camion frigo du Secours populaire du Gard n'est plus en forme... "La chambre froide ne passe pas au contrôle technique. Elle n'est plus aux normes", détaille Marcel, qui conduit l'engin depuis des années. A partir du mois de juin, l'association n'aura plus le droit d'utiliser le camion. "Il faut à tout prix qu'on s'en procure un nouveau, lance Myriam Fabre, secrétaire générale de la fédération du Gard, mais pour l'instant, nos demandes de subventions sont restées sans réponse..." Et pourtant, pas de camion, cela veut dire pas de colis.

15 000 personnes ont besoin du Secours populaire dans le Gard

Au local de l'association, c'est l'heure de la distribution. Khadija attend son tour... Les dons alimentaires, elle et ses trois enfants ne peuvent pas faire sans. Poisson, fromage, yaourts... Le camion frigo permet d'avoir accès à des produits frais. "On a besoin de ce camion, parce que lorsqu'on arrive au 20 du mois, on n'a plus rien du tout. C'est grâce à ce camion qu'on finit le mois."

Marcel, bénévole depuis 10 ans au Secours populaire du Gard © Radio France - Claire Leys

