Loiret, France

A quelques heures du grand départ pour le PAL, qui est à la fois un parc d'attractions et un zoo, Layana ne tient pas en place. Cette petite orléanaise, âgée 6 ans et demi, fait partie de ces enfants qui ne sont pas du tout partis en vacances cet été. Alors, la sortie avec le Secours Populaire, elle en rêve déjà : "On va voir des animaux, faire des jeux et manger au restaurant. J'ai même prévu des jumelles pour voir de près les animaux".

Une journée attendue par les petits ....et les grands !!

Les 3 enfants de Violette eux sont beaucoup plus timides. Mais, quand on leur parle de la sortie, ils affichent un grand sourire. Leur maman, à la recherche d'un emploi, reconnait qu'elle n'a pas les moyens de partir et de quitter Orléans. "Cette sortie du Secours Pop, ça va faire du bien aux enfants parce qu'ils s'ennuient. Souvent, ils me disent qu'on fait rien ici !!".

Violette et ses 2 filles dans les locaux de l'association à l'Argonne © Radio France - Patricia Pourrez

Cette année, 700 Loirétains sont inscrits pour cette journée des oubliés : des enfants, des parents et même des grands parents. "On essaie de prendre le maximum de gens" explique Nouréddine Labidi, bénévole à l'antenne au Secours Populaire sur le quartier de l'Argonne, à Orléans. _"Il faut se mettre à la place de ces parents. Ils sont en difficulté financière, ils ont plein de soucis, alors cette journée, elle est aussi importante pour eux". Depuis 25 ans qu'il accompagne les familles sur la journée des oubliés, Nouréddine a surtout en tête les sourires des enfants. "Je me souviens encore de la 1ère fois que j'ai accompagné des enfants, c'était à la mer. J'en ai encore la chair de poule."_

Une participation symbolique des familles

Pour le Secours Populaire du Loiret, cette journée avec 700 familles représente une dépense importante, de l'ordre de 50.000 euros. Mais, l'association tient aussi à faire participer les familles, même modestement. La journée est donc facturée 4 euros pour les enfants et 6 euros pour les adultes. En tout, 13 cars sont partis ce matin très tôt de différents points du Loiret pour rejoindre le PAL. Ils ne rentreront que tard ce mardi soir.

Quelques impressions avant le départ avec ce reportage à l'antenne du Secours Populaire du quartier de l'Argonne, à Orléans.