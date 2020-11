Le Secours populaire du Puy-de-Dôme organise sa grande collecte alimentaire

Les bénévoles réceptionneront vos dons les 6 et 7 novembre prochains dans 12 grandes surfaces de la métropole clermontoise. La crise sanitaire aggrave les situations de pauvreté et les stocks alimentaires s'épuisent. Plus que jamais, le Secours populaire a besoin de vous.

Le Secours Populaire plus que jamais mobilisé dans cette période de crise sanitaire et sociale

Elles sont traditionnellement organisées deux fois par an, mais celle du printemps dernier a du être annulée en raison de la première vague d'épidémie et du confinement. La grande collecte alimentaire et de produits d'hygiène prévue les 6 et 7 novembre prochains par le Secours Populaire a donc une importante encore plus grande ce week-end pour les bénéficiaires. Il faut remplir les stocks qui s'épuisent pour l'accueil alimentaire dans le Puy-de-Dôme. Des services de distribution ouverts tous les jours, de lundi au samedi, de 13 heures à 16 heures.

Pour cette grande collecte automnale, 150 bénévoles du Secours populaire du Puy-de-Dôme seront présents dans 12 supermarchés et hypermarchés de la métropole clermontoise. Dans le respect des gestes barrières. Les bénévoles seront équipés de masques et de gel hydroalcoolique. Aucun contact physique n'aura lieu avec les généreux donateurs. L'automne dernier, le Secours populaire du Puy-de-Dôme avait récolté 30 tonnes de produits alimentaires et d'hygiène.

Voici la liste des 12 grandes surfaces partenaires de cette grande collecte : Intermarché Fontgieve, Carrefour Saint-Alyre, Casino Berthelot, Auchan Côte Blatin, Auchan Les Chanelles, Intermarché Pont du Château, Intermarché le Cendre, Casino les Salins, Auchan Loucheur, Auchan Aubière, Auchan Nord et Cora.

Les activités continuent en plein reconfinement

La crise sanitaire a pour conséquence une montée de la pauvreté et de la précarité en France et dans le monde qui va en s’aggravant. Comme lors du premier confinement, le Secours populaire du Puy-de-Dôme poursuit ses activités, dans le respect des gestes barrières avec le soutien des Médecins du Secours populaire. Aide alimentaire et en produits d’hygiène, accès aux droits, accès au numérique, accès aux soins, accompagnement scolaire.

Le Secours populaire fait face à un afflux sans précédent. 26% des personnes aidées par le Secours populaire depuis le 17 mars 2020 ne l’avaient jamais été. Familles monoparentales, personnes âgées, étudiants, mais aussi intérimaires, travailleurs indépendants, aides à domiciles, artisans ont basculé dans la précarité.

Noël en ligne de mire

Le Secours populaire du Puy-de-Dôme prépare activement les fêtes de fin d’année en multipliant les actes de solidarité et tout particulièrement un grand Marché de Noël pour que chacun puisse préparer ces moments festifs. L’association lance un puissant appel pour que la solidarité s’exprime en direction des personnes en situation de précarité, de pauvreté et d’isolement. Chacun peut agir là où il se trouve, en donnant de son temps, en collectant, en mobilisant ou en faisant un don.

Vous pouvez envoyer vos dons au siège du Secours Populaire Puy de Dôme, situé au 10 rue de Bien Assis, 63100 Clermont Ferrand. Ou en passant par le site internet.