Rueil-Malmaison, France

L'idée est née du fabriquant de fèves Panessiel et a immédiatement séduit le Secours populaire français : l'opération "galette solidaire". Pendant tout le mois de janvier, les boulangers participants reversent entre cinquante centimes et un euro par gâteau vendu à l'association. Une action qui rencontre de plus en plus de succès, avec cette année plus de 80 participants dans toute la France.

Cette année, ma galette aura le goût de la solidarité. En la mangeant, j'aurai fait une bonne action. C'est génial de se faire plaisir en faisant plaisir aux autres ! "- Franz, client

Parmi eux, la boulangerie Au Pain du Cardinal, à Rueil-Malmaison. Son gérant, Olivier Guillaumé, participe pour la seconde fois à l'opération, "une évidence" et un moyen de "faire revivre la tradition de la part du pauvre".

C'est justement ce à quoi aspirait la société Panessiel lorsqu'elle a initié le mouvement il y a trois ans.

La tradition de la part du pauvre s'est perdue. Il fallait la remettre au cœur de l’Épiphanie, et on espère avoir toujours plus de participants dans les années à venir." - Jean-Michel Rojat, gérant de Panessiel.

L'année dernière, le comité du Secours populaire de Rueil-Malmaison a récolté 500 euros grâce à l'opération. L'association peut espérer davantage cette année, avec plus de 80 boulangeries participantes dans toute la France.