Le Secours Populaire gâte les étudiants nîmois pour les fêtes

Ce mercredi, la distribution des paniers repas du Secours Populaire aux étudiants nîmois en difficulté avait un air de fête. En plus de l'huile, des pommes de terre ou des pommes, il y avait aussi des mandarines, des chocolats, du miel ou encore des panettones. Et pour chacun, un cadeau.

Pas de Père Noël vert pour cette distribution de nourriture aux étudiants nîmois en difficulté, ni de bolduc autour des pommes de terre, mais c'était une distribution de fête. Comme toutes les deux semaines, le Secours Populaire du Gard proposait son aide alimentaire à un peu plus d'une centaine d'étudiants nîmois en difficulté. Une aide alimentaire contre un euro, pour signifier le prix de la solidarité. Mais une aide alimentaire particulière précise Myriam Fabre, la secrétaire générale du Secours Populaire dans le Gard : "On voulait faire un repas mais compte-tenu de la situation on ne peut pas le faire, donc au moins entre eux qu'ils puissent faire un repas festif, comme tout le monde, en fin d'année."

Faire la fête, ce n'est pas souvent le cas pour ces étudiants, pour beaucoup étrangers. Et comme le dit Souad, étudiante en 3e année de licence de droit : "On a amené de l'argent avec nous mais quand on l'échange contre des euros, vraiment, c'est rien. C'est très difficile pour les étudiants étrangers, surtout ceux qui viennent de l'Afrique. Vraiment, c'est pas facile." Et ce mercredi, en plus du panier-repas avec chocolats et douceurs, des cadeaux attendaient ces étudiants. D'où la joie d'Aïssatou, elle aussi étudiante en 3e année de licence de droit : "Franchement, c'est la fête aujourd'hui. Avec les cadeaux et tout, on a même l'embarras du choix. Y'en a tellement plein. On est content. Franchement, on est très content."