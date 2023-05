Le Secours populaire lance sa campagne de dons pour aider les plus démunis à partir en vacances

Quelques jours de vacances pour mettre entre parenthèses les difficultés du quotidien. Le Secours populaire lance une grande campagne de dons pour aider les plus démunis à partir cet été. Jean-François Arrivé, le directeur du Secours populaire en Ille-et-Vilaine, est l'invité de France Bleu Armorique.

France Bleu Armorique : Cette campagne d'appel aux dons démarre. Elle va permettre d'offrir quoi aux bénéficiaires du Secours populaire ?

Jean-François Arrivé : Des vacances, tout simplement. Les vacances auxquelles beaucoup de personnes sont privées par manque de moyens financiers. Donc le secours essaye de faire partir des gens de 7 à 77 ans, les tout petits jusqu'aux plus anciens. Ça peut être une sortie qu'on va faire à la journée, en car, dans des lieux sympa, au bord de la mer ou dans des parcs d'attractions. Et puis on essaye de faire partir le maximum de personnes qui ont besoin d'un bol d'air cet été.

On le dit souvent dans ces moments-là, mais chaque euro compte, chaque don compte ?

Oui, parce qu'une sortie à la journée va nous coûter à peu près entre dix et vingt euros par personne entre le car et puis le lieu où les gens vont se rendre, par exemple le parc d'attraction. Après un séjour en colonies, ça va nous coûter un peu plus cher, de l'ordre de 300 € par enfant. Et puis on va faire une très belle sortie cet été, qu'on appelle la Journée des oubliés des vacances qui a lieu à la fin du mois d'août. On va partir pour deux jours avec des enfants au Futuroscope. Vraiment une très belle journée qu'on est en train de mettre en place. Et tout ça, c'est un couple et ça en vaut la peine.

Cette année, avec l'inflation, encore plus de gens vont faire une croix sur leurs vacances, vous le constatez au quotidien avec les bénéficiaires ?

Oui, effectivement, c'est évident que l'inflation rogne le peu d'argent qui reste aux personnes. Et puis c'est vrai que depuis trois ans, il y a eu une parenthèse en termes de vacances à cause du Covid. Et là, on sent que les gens qui peuvent ont envie de partir et on va être pour les aider.

Vous cherchez également des familles d'accueil pour les vacances d'été ?

Ce sont des familles de vacances, elles vont accueillir un enfant de six ans, de six à dix ans, pendant une semaine, dix jours, douze jours. Comme si elle accueillait un petit neveu, une petite nièce. Cet enfant qui est aidé par le Secours populaire va venir au sein de la famille pendant une dizaine de jours, et il va découvrir un lieu et profiter du lieu de vacances où se trouve la famille. Ça peut être au bord de la mer, à la campagne, comme ça peut être une famille qui part en vacances et qui, au passage, va offrir une place à un enfant.

Comment devient-on famille d'accueil pour les vacances ?

Il faut simplement envoyer un mail contact@spf35.org et faire le choix de vouloir accueillir un enfant et de s'en occuper. Ensuite, nous, on va dans la famille, on lui explique, on se rend compte du lieu dans lequel l'enfant sera accueilli et puis dans 99 % des cas, c'est un enfant de plus qui part en vacances dans un cadre sympa.