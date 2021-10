Le Secours Populaire lance son Solidaribus sur les routes du Loiret

Le Secours Populaire va désormais à la rencontre des personnes en difficulté dans le Loiret. L'association a investi dans un camping-car qu'ils ont baptisé le Solidaribus, et avec ce véhicule, ils vont distribuer désormais de l'aide alimentaire, des vêtements, des conseils, de l'aide informatique pour les personnes en difficulté, dans certaines communes qui sont les plus éloignées de la métropole orléanaise et de leurs centres de distribution habituels. Leur tournée a démarré, ce jeudi 7 octobre, à Chilleurs-aux-Bois.

Pour Nicolas Jaffré, directeur du Secours Populaire du Loiret, cette mission s'est révélée une évidence avec la crise sanitaire. © Radio France - Jean-Michel Nagat

Cette mission va dans le prolongement de leur travail commencé au début de la crise sanitaire, explique Nicolas Jaffré, le directeur du Secours Populaire dans le Loiret : "Avec le Covid, certaines personnes ont basculé dans la pauvreté, des personnes qui découvrent cette situation, qui ont travaillé toute leur vie, et qui ont une méconnaissance totale des dispositifs d'aide."

Aller vers ceux qui sont loin des centres de distribution

Et cette aide est particulièrement nécessaire dans le secteur rural, loin des centres de distribution de cette association, mais aussi des Restos du Cœur, de la Croix Rouge... "Dans ce secteur de Chilleurs, par exemple, on a des antennes à Neuville-aux-Bois et à Pithiviers, mais les personnes en difficulté n'ont pas toujours de véhicule, dit Nicolas Jaffré. Avec le Solidaribus, _on vient directement à leur rencontre pour leur apporter l'aide et le soutien nécessaires_."

C'est notamment le cas de Charlène, âgée de 22 ans et mère de trois enfants. "J'ai besoin de lait pour mes enfants, des pâtes, du riz... ça m'aide beaucoup, reconnaît-elle. Et le fait qu'ils viennent directement à Chilleurs me rend vraiment service. Je n'ai pas de voiture, et je dois demander à quelqu'un de m'emmener, à chaque fois que je dois me rendre au centre de distribution de Neuville."

À l'intérieur du camping-car, tous les espaces ont été aménagés pour les dons alimentaires. © Radio France - Jean-Michel Nagat

Aujourd'hui, le Secours Populaire aide plus de 7.000 personnes chaque mois dans le Loiret, et les bénévoles le savent : les besoins sont plus importants depuis le début de la crise sanitaire.

L'association a choisi plusieurs communes où elle se rendra en octobre et novembre, à raison d'une fois par mois :