Le Secours populaire lance un appel aux maires de la Somme pour trouver des locaux supplémentaires

L'association humanitaire veut mobiliser les élus et s'installer notamment au nord de la Somme, près de Doullens, et vers Péronne, dans l'est du département.

Le Secours Populaire cherche à s'étendre dans la Somme ! L'association humanitaire lance un appel aux maires et aux bénévoles. Objectif : trouver des nouveaux locaux dans d'autres secteurs du département, au-delà des 12 structures déjà présentes, comme à Amiens, Corbie, Abbeville, ou Ailly-sur-Somme. Des secteurs où "le taux de RSA et de pauvreté est supérieur à 30%" alerte Joel Barbier le secrétaire départemental du Secours Populaire dans la Somme.

Invité France Bleu Picardie : Joel Barbier, le secrétaire départemental du Secours Populaire dans la Somme Copier

Il faut donc "une démarche à moyen et long terme" explique Joel Barbier qui va alerter les élus. "On va communiquer un bulletin d'information aux maires, députés et sénateurs. On veut créer des structures pérennes" espère l'invité de la matinale France Bleu Picardie.

Joel Barbier est le secrétaire départemental du Secours Populaire dans la Somme © Radio France - Alexandre Lepère

L'exemple d'Ailly-sur-Somme

Joel Barbier pense à l'exemple d'Ailly-sur-Somme, où le Secours Populaire est installé depuis le début de l'année dans des locaux situés rue Jean Catelas. "Quand on s'installe là-bas, on couvre aussi les zones des alentours" indique le secrétaire départemental du Secours Populaire.

Sur place, l'association humanitaire fait de la distribution de colis alimentaires, mais pas seulement. Des aides aux devoirs sont aussi proposés, ou des évènements comme la journée des oubliés des vacances, ou l'opération Père Noel vert. Le Secours Populaire va plus loin que l'aide alimentaire, via une action sur la fracture numérique, en favorisant la distribution d'ordinateurs.

Le Doullennais ou l'est de la Somme, les secteurs visés

Le Secours Populaire espère 2 ou 3 antennes supplémentaires dans la Somme, près de Doullens ou près de Péronne. Un espoir justifié : "on constate cette année une augmentation de 15% du nombre de bénéficiaires dans le département" dit Joel Barbier.

Fin septembre, il y avait déjà plus de demandes en 2021 que sur l'ensemble de l'année 2020. "Tout indique qu'il y a une hausse du nombre de bénéficiaires", avec "la recrudescence du nombre d'étudiants et le retour d'anciens bénéficiaires." Les besoins sont toujours aussi forts, un an et demi après le début de la crise sanitaire, dans un contexte marqué par la hausse des prix de l'énergie (gaz, chauffage au fioul) et de l'essence.

Sans oublier les besoins en bénévoles ! Joel Barbier veut augmenter les effectifs : 220 bénévoles sont actifs dans la Somme, soit 24% de plus qu'en 2019. Mais il en faut encore plus pour accompagner les foyers en difficulté.