Le Secours Populaire lance une permanence santé à Villeneuve sur Yonne

Depuis hier et désormais tous les mardis et mercredis (de 14h à 16h30), un médecin retraité bénévole accueille les personnes démunies au local du Secours Populaire de Villeneuve sur Yonne.

Pour la première fois hier (mardi), l'antenne du Secours Populaire de Villeneuve sur Yonne proposait une permanence santé aux bénéficiaires.

C'est un service supplémentaire pour les personnes accueillis par l'association explique Monique Augé la présidente départementale du Secours Populaire. "Les permanences d'accueil alimentaire on connait, les permanences d'accueil vestimentaire également. Quand on a à notre disposition des bénévoles qui sont médecins ou infirmières , on voit comment on peut entrer dans la permanence santé."

Les mardis et mercredis, un médecin retraité bénévole accueille les personnes démunies au Secours Populaire de Villeneuve sur Yonne Copier

C'est donc grâce à Maryse Sanguinet-Tonnerre médecin à la retraite qui a notamment travaillé à l'hôpital d'Auxerre et au centre de détention de Joux la ville que cet accueil est possible. Ce qu'elle souhaite avant tout c'est être à l'écoute. "Je vais m'adapter. S'ils ont besoin d'analyse de sang parce qu'ils n'en ont pas eu depuis plusieurs mois. Des examens complémentaires. Des renouvellements de traitements en urgence. C'est important si je peux les réorienter vers des spécialistes. Je vais faire du sur-mesure."

Le Secours Populaire pourrait à l'avenir mettre également en place une permanence santé à Auxerre avec des infirmières bénévoles.