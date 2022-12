Le Secours Populaire offre un repas de Noël aux sans-abris à Lille

Pas d'oubliés de Noël ! C'est le mot d'ordre du Secours Populaire du Nord qui a organisé ce mardi un repas de Noël pour une quarantaine de sans-abris de Lille et en présence également d'une dizaine de bénévoles. Le repas festif a eu lieu au siège du secours populaire, dans le quartier de Fives, avec au menu, du saumon, de la volaille, des cadeaux et même une animation karaoké et une démonstration de danse orientale.

Une animation karaoké était organisée pendant le déjeuner de Noël © Radio France

Outre ce repas de Noël, le Secours Populaire du Nord organisera ce vendredi 23 décembre sa traditionnelle maraude de Noël des Pères Noëls Verts. Des colis festifs, contenant notamment des bonnets, des gants, des t-shirts, mais aussi des bonbons ou encore des biscuits, seront remis aux sans-abris. Il est toujours possible de faire un don financier aux Pères Noël Verts du Secours Populaire !