Parmi ces petits Mayennais qui vont prendre le car à 8 heures demain matin (jeudi 23 août) il y a des frères Jessy, 13 ans, et Rayan, 8 ans. Deux petits Lavallois qui vivent avec leur sœur Jade, 3 ans, leurs parents Magaly 38 ans qui se lance dans une carrière de Youtubeuse, et Loïc 51 ans sans emploi. Ces frères vivent dans une maison HLM dans le quartier des Pommeraies, avec deux chiens et un chat. Ils ne partent pas en vacances et leurs parents essayent tant bien que mal de les occuper toute la journée. Il y a l'ordinateur, la console de jeux, le baby-foot, le jardin, mais ça ne fait pas tout. Cette famille modeste est donc aidée depuis plusieurs années par le Secours Populaire. L'association a proposé aux deux garçons du couple de partir donc pour ce parc de loisirs, pour le plus grand bonheur de Jessy et Rayan : "on emmène uniquement un maillot de bain et une serviette, il y a des attractions aquatiques mais aussi à sensation."

Départ à 8 heures

Jessy fait un peu la tête à l'idée de se lever à 7 heures pour être dans le car à 8 heures, son petit frère lui ne pense pas à ça, pour lui le principal c'est de glisser sur les toboggans avec d'autres enfants de son âge...Cobac Parc se trouve en Ille-et-Vilaine entre Rennes et Saint-Malo. Un parc de loisirs avec une quarantaine d'attractions, manège, toboggan, montagne russe, chaise qui vole etc...un parc dont l'entrée coûte 23 euros par personne, _"impossible pour nous d'offrir ça à nos enfants, heureusement que l'association est là pour nous aider, ça fait du bien."_reconnait Magaly. Magaly a le sourire quand elle pense à la journée que vont passer ses deux garçons, le papa aussi est heureux, mais Jade, dans tout ça ? la sortie est réservée aux 5-13 ans, Jade est donc trop petite, mais elle sait déjà ce qu'elle va faire pendant que ses frères ne sont pas là...chanter...c'est sa grande passion, en même temps elle est entourée par des posters et des objets à l'effigie de l'idole de son père...Johnny Hallyday.