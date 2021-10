"Même un prêtre au courant d'un fait criminel est obligé de le dénoncer" insiste une victime limougeaude

Après la publication du rapport Sauvé qui a jeté une lumière crue sur l'importance des faits de pédocriminalité dans l'Eglise catholique de 1950 à nos jours, la question se pose de lever le secret de la confession au sein de l'Eglise. "Toute personne, même un prêtre, étant au courant d'un fait criminel est dans l'obligation de le dénoncer" a dit ce matin sans détour Caroline Pierrot, Présidente limougeaude de l'association Espérance-Résilience, invitée de France Bleu Limousin, alors que ce mardi le Président des Evêques de France Mgr Eric de Moulins-Beaufort est convoqué chez le Ministre de l'Intérieur pour s'expliquer sur ses propos controversés de la semaine dernière. Il avait estimé que le secret de la confession était "plus fort que les lois de la République".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un débat qui éclipse la question des victimes et des réparations

Au-delà de cette mise au point, Caroline Pierrot se désole aussi du fait "qu'on a réussi à renverser le débat qui était celui des victimes. Il y a huit jours, on nous annonçait 330.000 victimes et aujourd'hui, on nous parle de confessions non, non, non, non !" Ce qu'elle souhaite avant tout, c'est parler des victimes et de ce qu'on va faire pour les aider, les accompagne et réparer. La limougeaude estime que ce débat ne fait que retarder tout ça, mais "il va falloir qu'à un moment, il s'y mettent vraiment."

Reste que la levée éventuelle du secret de la confession n'est pas vue d'un bon œil par certains évêques, comme celui de Limoges. Invité sur France Bleu Limousin il y a une semaine, voilà ce qu'en disait Monseigneur Bozo : "Spontanément j'y suis hostile, pour la raison simple que si on ouvre cette porte là, je crois qu'il n'y aura plus aucun lieu possible où se confier. On va, je pense, vider la confession de sa substance." Des propos difficiles à entendre pour Caroline Pierrot, qui estime qu'au fond, ce n'est pas la question primordiale pour les victimes. Selon elle, ça n'aurait pas d'impact sur le nombres de confidences ou de témoignages reçus.

Lorsque j'ai parlé, je n'ai pas parlé à un prêtre. J'ai d'abord parlé à des amis. D'autant plus que j'avais été agressé par un prêtre.

La présidente limougeaude de l'association Espérance-Résilience estime donc que ça ne changerait rien. Elle ne prête pas non plus beaucoup d'importance à la demande de trois personnalités de la communauté catholique, qui réclament une démission collective des évêques de France. "C'est compliqué pour moi de m'associer à cet appel, parce que moi je veux qu'on parle de réparation. Je suis victime. On est, on est des milliers de victimes." C'est sur elles qu'il faut se concentrer insiste Caroline Pierrot.

"Hors de question" de faire appel aux fidèles pour indemniser les victimes

Au nom de son association et des autres victimes, Caroline Pierrot précise qu'il est "hors de question de demander aux fidèles d'intervenir" pour financer la réparation du mal qui a été fait, même si des appels aux dons ont déjà été lancés dans certains diocèses. Elle estime que le reste de la communauté catholique n'a pas à payer pour les vies brisées par "des pervers."