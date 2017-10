Le secret de Mireille 80 ans : « Pour bien vivre, il faut vivre à fond, quel que soit son âge »

"Bien vieillir dans l'Yonne", c’est le thème du premier salon des seniors qui se tient vendredi et samedi à Auxerre. Mireille, une icaunaise de 80 ans, nous livre une partie de ses secrets pour garder la pêche.

Boucles d'oreilles et maquillage : Mireille ne fait pas ses 80 ans. Cette charmante retraitée de Saint-Georges sur Baulche vit comme si elle avait 30 ans.

L’un de ses secrets de jeunesse est soigneusement rangé dans un placard : ce sont des dizaines d’albums photos de ses voyages. "Le dernier, c’était la Malaisie. On apprend la tolérance, on apprend à vivre mieux. Ça fait du bien à la tête, ça fait du bien au cœur. Et quand j’ai un petit peu le blues, j’ouvre une page de mon album" dit–elle en souriant.

Mireille, 80 ans bientôt, n'a pas une minute à elle.

Et quand elle ne voyage pas, Mireille vit à fond. Elle est bénévole depuis 50 ans, et pratique aussi le Qi Gong, une gymnastique chinoise ancestrale qui la garde en forme. "J’en fait depuis 50 ans ! C’est mon secret avec le chocolat ! Mon médecin est en faillite", assure-t-elle en riant.

Mireille est veuve depuis 20 ans, mais elle ne s’est pas laissée aller à la déprime. Elle fait du sport et elle fait attention à ce qu’elle mange : "bien vieillir, c’est surveiller son alimentation". Mais c’est surtout dans la tête qu’on reste jeune : "Il faut occuper son temps, et le temps passe très vite. Ce n’est pas une fatalité de vieillir ! Au contraire, c’est être en vie, être enracinée dans l’instant présent".

Je ne comprends pas pourquoi certains, parfois plus jeunes que moi, se désintéressent de la vie

Mais autour d’elle, tout le monde n’arrive pas toujours à la suivre. Et ça semble la surprendre : "Je ne comprends pas pourquoi certains, parfois plus jeunes que moi, se désintéressent de la vie. Même si on a quelque fois eu des passages très difficiles, on a la chance d’être en vie, il faut en profiter. "

Surtout, ne lui demandez pas de fréquenter le club des aînés ! "C’est comme rentrer dans une autre planète. Je ne suis pas programmée pour ça". On discuterait bien encore avec Mireille, mais la dynamique retraitée n'a pas le temps, elle doit aller à son cours de Qi Gong, là…

Le salon des seniors, c'est à Auxerrexpo, vendredi 6 et samedi 7 octobre, de 10H à 19H. Avec une soixantaines d’exposants, des conférences et des animations. L'entrée est gratuite.