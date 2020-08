Calvados : le secrétaire d'Etat à la famille rencontre des familles aidées par la CAF pour partir en vacances

Partir en vacances est parfois un luxe que certaines familles ne peuvent s'offrir. Alors l'Etat finance les séjours des plus modestes notamment les allocataires de la CAF à travers le dispositif "Vacaf". En 2019, les caisses d'allocations familiales ont ainsi versé 86 millions d'euros pour aider au départ en vacances. Ce qui a permis à 200.000 familles et 500.000 enfants de partir. "Il est important que les pouvoirs publics permettent aux français de partir en vacances, a expliqué Adrien Taquet, secrétaire d'Etat chargé de l'enfance et des familles lors d'un déplacement dans un camping d'Isigny-sur-Mer (Calvados). Or ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous avez près de 40% des familles françaises soit près de 3 millions de gamins qui ne partent pas chaque année."

Ainsi au printemps, les caisses d'allocations familiales adressent un courrier à leurs allocataires qui pourraient bénéficier d'un coup de pouce financier. "Selon certains critères, la CAF prend en charge jusqu'à 80% des frais de séjour, précise Christian Le Petitcorps, directeur de la caisse du Calvados. C'est un principe de tiers-payant. La somme à laquelle les familles ont le droit est directement versée à l'hébergeur. Le ménage n'a plus qu'à régler le solde. Cela leur permet de ne pas trop sollicité leur trésorerie."

1.456 familles du Calvados partent en vacances grâce à la CAF

Dans le Calvados, la CAF aide via ce dispositif "Vacaf" 1.456 familles et à travers elle 3.200 enfants. "Sans cette aide, on ne partirait pas. On resterait dans notre appartement" indique Stéphanie qui est originaire du département. Elle fréquente le camping "Le Fanal" à Isigny comme Zélia qui vit dans la banlieue caennaise : "ça permet à ma fille de prendre l'air, de jouer, de faire des rencontres avec d'autres enfants. Ça change du quartier, du bruit, des voitures, des problèmes. Là c'est le calme. On a l'esprit tranquille. On profite de la piscine, des toboggans."