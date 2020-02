Le Secrétaire d'Etat au Numérique Cédric O en visite en Béarn pour parler "inclusion numérique"

Morlaas, France

"On estime à 13 millions le nombre de Français déconnectés du numérique. C'est toute une politique publique qu'il faut déployer et il faut le faire avec tous les acteurs de la société", insiste le Secrétaire d'Etat chargé du Numérique, Cédric O, qui annonçait ce jeudi un budget pour la formation trois fois supérieur. Dans les Pyrénées-Atlantiques, on estime à 130 000 le nombre d'habitants en difficulté. "C'est énorme !", regrette Amalia Martinez de La Fibre 64, syndicat mixte qui oeuvre pour le déploiement et la formation au numérique dans le département. Et cela concerne tout le monde, observe-t-elle. "Depuis que l'Etat a dématérialisé les démarches pour renouveler ses papiers d'identité, son permis de conduire ou faire une demande pour obtenir une plaque d'immatriculation, tout le monde y est confronté. Certes, il existe des facteurs aggravants comme l'âge ou le fait que l'on habite dans une zone plus ou moins rurale, mais beaucoup de jeunes sont également démunis, comme nous le dit tous les jours la Mission locale".

Le département inégalement desservi

Le département est pourtant bien pourvu, à en croire le Secrétaire d'Etat, "à la fois sur la question de la fibre et le déploiement du réseau, mais surtout sur les usages du numérique. Nous surveillons et testons d'ailleurs des choses ici", ajoute-t-il, citant par exemple le Fourgon Connecté, qui sillonne le Béarn pour proposer formation, dépannage ou aide aux démarches en ligne aux habitants.

Le département des Pyrénées-Atlantiques a d'ailleurs été le premier à être distingué du label "Territoires d'Actions pour un Numérique inclusif" en octobre 2018. Mais il reste "inégalement desservi", analyse Amalia Martinez. La plupart des structures, qu'elles soient des entreprises, collectivités ou associations qui proposent de l'aide sont regroupées dans l'agglomération paloise et il reste des zones blanches, en particulier dans le Haut-Béarn.