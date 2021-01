Le secrétaire d'Etat au numérique promet "la fibre partout" dans la Manche d'ici 2025

Ce lundi 18 janvier, c'était un petit peu Noël après l'heure pour la Manche. De passage à Saint-Lô et Coutances, le secrétaire d'Etat au numérique Cédric O est venu avec un beau cadeau : une enveloppe de 46,5 millions d'euros supplémentaires pour généraliser la fibre dans tout le département. "On savait que dans le cadre du plan de relance, le gouvernement allait amener des financements supplémentaires notamment pour les zones rurales pour avoir la fibre partout dès 2025", se réjouit le président du département, Marc Lefèvre. La Manche représente 320.000 prises à raccorder d'ici 2025 : 120.000 le sont déjà. Un chantier de 514 millions d'euros au total (financements publics et privés). "On peut considérer que le budget est quasi bouclé", ajoute Marc Lefèvre. Les travaux seront réalisés par Altitude infra.

Il y a toujours des prises complexes, mais fin 2025, on peut partir sur 95% des 320.000 prises construites dans la Manche - Marc Lefèvre, président du conseil départemental

"Le principal, c'est que tout le monde puisse en profiter. La fibre doit se déployer partout, _y compris dans les zones rurales_", précise Cédric O. Le gouvernement a donc choisi d'accompagner les collectivités locales pour lutter contre la fracture numérique. Une fracture symbolisée par deux chiffres :

un Français sur six n'utilise jamais un ordinateur

un Français sur trois dit manquer de compétences en matière de numérique

"Le numérique, c'est la ligne de vie de notre quotidien. Avec les confinement, cette année 2020 si particulière l'a rappelé : une bonne connexion et la maîtrise des outils numériques est à peu près aussi essentiel que d'avoir accès à l'eau ou à l'électricité", résume le secrétaire d'Etat. Alors pour aider les publics les plus en difficulté, l'Etat va déployer 4.000 conseillers numériques dans tout le pays.

Trente conseillers numériques dans la Manche

Ce lundi, un accord a été signé avec le département de la Manche pour trente conseillers. Parmi eux, dix seront embauchés par le conseil départemental : il y en aura un dans chacun des neuf centres médico-sociaux, et un à la bibliothèque départementale. Un recueil des besoins est en cours auprès des collectivités territoriales, des missions locales, des espaces France services, médiathèques, etc. Ils vont renforcer les médiateurs déjà présents dans les structures. "La solidarité, ce n'est pas de faire à la place de, mais accompagner pour apprendre vers l'autonomie", confie Marc Lefèvre. Chacun de ces conseillers "professionnels" va avoir 350 heures de formation, payés par l'Etat pendant deux ou trois ans. "Notre objectif, c'est qu'ils soient opérationnels dans le premier semestre 2021. Il faut le temps de les recruter, de les former : c'est à peu près trois mois de formation. Mais avec le confinement, c'est une urgence. Plus vite ils seront là, mieux ce sera", note le secrétaire d'Etat.