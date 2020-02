Dordogne : le secrétaire d'État aux transports relance l'idée d'une déviation routière à l'est de Périgueux

Jean-Baptiste Djebbari a réuni ce jeudi les élus et les services de l'État à Bergerac, pour relancer le projet d'un contournement routier de Périgueux, pour les véhicules en transit entre Limoges et Bergerac via la Nationale-21

C'était un projet enterré depuis six ans, après une levée de boucliers des riverains et la suppression des crédits de l'État. Mais le secrétaire d'État aux transports, Jean-Baptiste Djebbari, a annoncé ce jeudi matin qu'il souhaitait relancer le projet du contournement routier de l'est de Périgueux, devant les préfets de Dordogne et du Lot-et-Garonne, les députés Michel Lauzzana et Jean-Pierre Cubertafon, le président du Conseil départemental Germinal Peiro et son vice-président en charge des routes Jacques Auzou (qui est également président du Grand Périgueux).

Un nouveau tracé

Pour le moment, il ne s'agit que de refaire une étude de tracé, mais le député périgourdin Jean-Pierre Cubertafon se réjouit "le ministère a bien compris la nécessité de ce contournement pour éviter le trafic des véhicules dans l'agglomération". Avant que le projet ne tombe dans l'oubli, trois tracés (avec des variantes) avaient été imaginés pour dévier les 38.000 véhicules qui passent chaque jour par Trélissac et Boulazac, mais pour Jean-Pierre Cubertafon "on se dirige vers une variante peut-être plus éloignée du centre".

Un projet estimé à 70 millions d'euros

Le principe d'une telle déviation reste le même : dévier le trafic de transit qui vient de Limoges au nord, pour l'acheminer à la bretelle de l'autoroute-A-89 à St-Laurent-sur-Manoire. Pour le moment, seul le financement de l'étude (environ 1,5 million d'euro) est assuré par le plan État-Région ; la construction d'une telle déviation était estimée autour de 70 millions d'euros quand le projet a été enterré en 2014.

Le député Jean-Pierre Cubertafon Copier

Pour Jean-Pierre Cubertafon, le choix du tracé ne pourra se faire qu'après les élections municipales, mais il est vraisemblable que les opposants seront les mêmes. Dans le secteur, six communes ont fusionné pour créer la Bassillac-et-Auberoche.