Le secrétaire d'Etat chargé de l'enfance Adrien Taquet en visite à la Mission locale de L'Aigle

Le secrétaire d'Etat chargé de l'enfance et des familles était en déplacement dans l'Orne ce lundi. Adrien Taquet a visité la Mission locale de l'Aigle et a rencontré des jeunes issus de l'Aide Sociale à l'Enfance, notamment pour présenter un nouveau dispositif d'accompagnement vers l'emploi.

Après une rapide visite de la Mission locale de L'Aigle, suivie d'une table ronde avec les différents acteurs du département de l'Orne, Adrien Taquet s'est entretenu avec plusieurs jeunes issus de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE). Le secrétaire d'Etat chargé de l'enfance et des familles était dans l'Orne ce lundi matin pour présenter un nouveau dispositif.

"Chaque année, 15 à 20.000 jeunes sortent de l'aide sociale à l'enfance. Certains avec un emploi et une formation, d'autres sans rien, et on leur demande d'être autonomes à seulement 18 ans, donc il faut les accompagner", constate Adrien Taquet.

Le secrétaire d'Etat a annoncé en novembre dernier, la création d'une allocation de 500 euros par mois pour aider les jeunes sortant de l'Aide Sociale à l'Enfance, ainsi qu'un dispositif d'accompagnement vers l'emploi ou la formation. Il est donc venu à la Mission locale de L'Aigle pour le présenter, mais aussi, pour constater les nombreux dispositifs déjà existants.

"Ici, l'implication de la Mission locale dans l'accompagnement de ces jeunes existe déjà. Donc cette visite est une façon de valoriser ces initiatives, que nous souhaitons généraliser à l'ensemble du territoire et à l'ensemble des bénéficiaires", explique Adrien Taquet.

Christopher, 20 ans, est un jeune issu de l'Aide Sociale à l'Enfance, il bénéficie justement du dispositif "Garantie Jeunes" depuis 1 mois. "J'apprends à gérer mon budget, à me présenter à une entreprise. J'aimerais être designer en carrosserie. J'étais stressé par la venue du ministre, mais ça m'a fait vraiment plaisir", confie-t-il.

Christopher, 20 ans, bénéficie du dispositif "Garantie Jeunes" depuis un mois. Il est accompagné par les agents de la Mission Locale de l'Aigle pour trouver un emploi dans la carrosserie. © Radio France - Léa Dubost

La Mission locale de L'Aigle accompagne environ 1 500 jeunes tous les ans.