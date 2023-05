Le secteur de la rue Porte de France rendu aux piétons à Nîmes

Plus de voiture d'ici 2 ans dans le secteur de la rue Porte de France à Nîmes. C'est le projet porté par la mairie de Nîmes qui prévoit la piétonnisation des rues Jean Reboul, Porte de France,Saint-François, Alexandre Ducros et Sainte-Ursule. La Ville suit en cela la recommandation de l'UNESCO d'interdire la circulation des voitures sous la Porte de France pour la mettre davantage en valeur.

ⓘ Publicité

"La Porte de France est un monument qui souffre depuis longtemps explique Claude de Girardi, l'ajointe déléguée à la mobilité, à la circulation et au stationnement à la mairie de Nîmes. On répond effectivement aux préconisations de l'UNESCO pour la mettre effectivement en valeur et la préserver pour les générations futures. Avec cette piétonnisation, on sera dans un secteur plus calme, mieux requalifié avec de nouveaux aménagements Ça changera la vie du quartier. Ça prolongera aussi la zone piétonne de l'Ecusson. On n'aura qu'à traverser le boulevard Victor Hugo."

Davantage de terrasses

La circulation ne sera pas totalement interdite dans le secteur. Grâce à des bornes escamotables, les riverains qui possèdent des garages privés dans ces rues, les commerçants, les camions de livraisons pourront y accéder de 7h à 11h et de 19h à 21h. Les professions médicales elles y auront accès de 7h à 21h. Les taxis, les véhicules d'urgence et de nettoiement ainsi que les camions poubelles 24h/24. Les restaurants pourront eux installer des terrasses dans les rues devenues piétonnes.

"C'est un levier de développement du commerce poursuit Claude de Girardi. Les terrasses sont très demandées à Nîmes. S'il y avait des excès, ils seraient réprimés" ajoute-t-elle en direction des riverains qui craignent que ces rues ne se transforment en "rues de la soif". Pour répondre à leurs questions, une réunion aura lieu avec les comités de quartier de Montcalm-République et de la Placette le mardi 16 mai. Un "café commerçant" est également prévu le 15 au Sémaphore. La concertation publique qui a démarré le 28 avril se poursuit jusqu'au 26 mai. Les travaux eux devraient démarrer au printemps 2024 pour s'achever à l'automne 2025.

loading