Opération inédite à Gémozac. Hier, et ce samedi 5 février, des professionnels du secteur médico-social et l'aide à domicile ont installé un stand dans le hall d'un supermarché. Objectif, interpeller des personnes qui viennent faire leur course, et leur proposer un emploi à proximité.

Le secteur médico-social et de l'aide à domicile recrutent dans un hall de supermarché à Gémozac

Stand dans le hall du super U de Gémozac pour proposer des offres d'emploi dans le secteur médico-social et l'aide à domicile

Si les personnes ne viennent pas à l'emploi, c'est l'employeur qui fait le premier pas ! En pleine période, où le secteur médico-social et le secteur de l'aide à domicile peinent à recruter, des professionnels ont décidé de mettre en place une opération inédite à Gémozac. Installer un stand dans le hall du supermarché U. Pour Allisson Guiet-Buchet responsable développement et recrutement d'une coopérative d'intérim :

"Il s'agit d'interpeller les personnes qui viennent faire leur course, et leur montrer qu'elles peuvent trouver un emploi à deux pas de chez elle" Car, effectivement, ces deux jours de recrutement dans une grande surface de Gémozac ne sont pas dus au hasard. Géographiquement, c'est à deux pas du MAS de Haute Saintonge. Des maisons d'accueil spécialisées qui accueillent 28 personnes présentant des troubles autistiques. Il y a 52 salariés, mais pour le directeur par intérim Jean Michel Précart, des postes sont encore non pourvus :

"Nous sommes plutôt à la recherche d'accompagnants, des éducateurs spécialisés,des moniteurs éducateurs et des aides-soignants. Mais, sans parler de postes très spécifiques, au contact des personnes autistiques, nous avons aussi besoin d'un aide cuisinier par exemple."

Organigramme du MAS de Haute-Saintonge, des maisons d'accueil spécialisées pour 28 personnes avec des troubles autistiques. - Site association Emmanuelle, du MAS de Haute-Saintonge

Le médico-social avec des salaires peu attractifs, c'est sans doute une partie de l'explication de la difficulté du moment pour trouver ces profils spécialisés. Mais pour Jean Michel Précart, il y a aussi l'environnement qu'il faut arriver à maîtriser. "Pas simple d'être au contact quotidien avec _des personnes autistiques avec des troubles sévères parfois. Il faut être passionné pour ce métier_, qui n'est pas simple tous les jours."

Reportage dans le hall du supermarché de Gémozac Copier

Des postes spécialisés, mais dans le médico social gravitent aussi d'autres type d'emplois. Allisson Guiet Buchet responsable développement et recrutement d'une coopérative d'intérim : "On ne demande pas que des diplômés, on a aussi besoin de personnes qui vont faire de l'entretien des locaux, d'autres qui gèrent des espaces verts, tout ce qui peut faire vivre un établissement."

Des postes qui parfois sont cumulables avec une retraite. C'est possible, et cela intéresse Mireille une habitante de St Germain du Seudre à 3 kilomètres. Ce recrutement dans un supermarché semble porter ses fruits. L'opération pourrait être très vite renouvelée.