Le secteur social et médico-social manifeste de nouveau à Châteauroux

Ce mardi 2 février 2022, le secteur social et médico-social est de nouveau descendu dans la rue. Une manifestation a réuni environ 150 personnes devant la préfecture de l'Indre à Châteauroux pour réclamer, entre autres, une revalorisation des salaires et la prime du Ségur de la santé.

"Travailleurs sociaux en soldes"

Sur les pancartes on peut lire par exemple " Ségur d'être aimé par des cons" , ou bien "travailleurs sociaux en soldes", c'est d'ailleurs le slogan que porte Coline, éducatrice spécialisée. "On se sent relégué au rang des articles en solde actuellement" explique-t-elle, en évoquant les nuits ou les week-ends travaillés, les vacances parfois imposés et globalement un métier-passion qui empiète fortement sur la vie privée, le tout pour un salaire au rabais : "Un éducateur en début de carrière est très proche du SMIC et malheureusement, en fin de carrière, on avoisine les 2.000 euros. La marge d'évolution est très faible".

Coline, éducatrice spécialisée. "On se sent relégué au rang des articles en solde actuellement" © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Manque d'attractivité et turnover

Les salaires qui n'évoluent pas assez vite provoque une baisse d'attractivité des métiers du social et du médico-social, avec beaucoup de départs. Ce turnover, Marguerite Deforge, de la CFDT, le constate elle aussi. Elle travaille à l'AIDAPHI, structure pour personnes handicapées. Elle travaillait dans un service qui faisait rêver bon nombre de ses collègues, souvent on y faisait toute sa carrière, mais c'était avant comme elle l'explique : "sur une équipe de milieu ouvert à peu près 22 éducateurs. Je pense qu'on aura une à deux collègues qui finiront leur carrière sur ce service."

Le Ségur pour tous

En plus d'une revalorisation, les syndicats présents dont la CGT, FO et la CFDT, réclament la prime du Ségur de la santé. En effets, certains corps de métiers en sont encore exclus, rappelle Marie-Hélène Martin, de Force ouvrière: "les éducateurs spécialisés n'ont pas eue, les moniteurs éducateurs ne l'ont pas eue, les veilleur de nuit ne l'ont pas eue. Les grilles salariales en sont complètement chamboulées. Le truc aussi, c'est qu'ils divisent pour mieux régner"

Une partie des syndicats dénonce aussi le projet de convention unique pour l'ensemble du secteur, une fusion des avantages des différents métiers pour faire des économies sur l'ensemble des travailleurs, selon les syndicats.