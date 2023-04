Le Sémaphore met en vente des affiches à Nîmes pour offrir des places de cinéma aux publics empêchés

Des centaines d'affiches de cinéma seront mises en vente le mercredi 12 avril au cinéma le Sémaphore à Nîmes. L'argent récolté lors de ce "vid'affiches" permettra d'offrir une place de ciné aux plus démunis. "Ce sont des affiches des films qu'on a passés depuis dix/douze ans précise Jean-Sylvain Minssen, le directeur du cinéma. Il y en a des milliers. Elles pourront décorer une salle de classe, la chambre d'un enfant. Ce sera quelques euros l'affiche, en fonction de l'état. Le produit de la vente de ces affiches est destiné à ce qu'on appelle les publics empêchés, tous les gens qui ne peuvent pas aller au cinéma parce qu'ils n'ont pas les moyens. On peut exprimer sa solidarité pour quelques euros."

"Le cinéma reste un luxe pour certains"

Car le cinéma demeure un luxe pour certains. Ca le devient pour d'autres. "Aujourd'hui, on fait des films très chers et on veut les vendre très cher aux spectateurs. Ce n'est pas du tout la démarche du Sémaphore. Il y a des gens qui peuvent venir au cinéma et peuvent donner un peu d'argent pour les autres, ça s'appelle la solidarité." Avant la vente, le film "Cinéma Paradiso" sera projeté. Quatre étudiants qui effectuent leur service civique dans le cinéma encadreront cet après-midi avec un échange avec le public. Ce "vid'affiches" aura lieu de 14h à 18h.