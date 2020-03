Le semi-marathon Grenoble - Vizille est annulé à cause du coronavirus

La huitième édition du semi-marathon Grenoble - Vizille est annulée. Conséquence de l'épidémie de coronavirus. Les organisateurs ont pris cette décision ce mardi matin, alors que la course devait se tenir le 5 avril prochain.

Environ 5 000 coureurs étaient attendus pour l'événement, et 3 000 participants avaient déjà pris leur dossard. Ils vont être remboursés par les organisateurs.

"On n'avait pas d'autre choix que de suivre les consignes des autorités", explique Eric Le Pallemec, gérant d'Idée Alpes et co-organisateur de l'événement. "Et puis tout au long des 22 kilomètres du parcours, au départ de Grenoble et à l'arrivée à Vizille, il y a avait aussi beaucoup de spectateurs les années précédentes. Ces points de rassemblements regroupaient énormément de monde."

"Après on est à un mois de la course, donc c'est moins compliqué pour nous d'annuler maintenant", poursuit Eric Le Pallemec. "Notre public est plutôt rhône-alpin donc ça pénalise moins les personnes que sur d'autres gros événements, par exemple comme le marathon de Paris."

Cependant, Eric Le Pallemec reconnait que c'est "un coup dur" mais qu'un éventuel report de l'épreuve cet automne n'était pas envisageable, parce qu'elle bouleverserait le reste du calendrier sportif. "On en a discuté avec l'Entente Athlétique de Grenoble. Si on venait à faire un report en septembre ou en octobre, on connait très bien le calendrier des courses, il y en a 20 ou 30 de prévues à cette période, donc on allait tout bousculer."

Les organisateurs avaient déjà dépensé environ 30 000 euros pour l'événement.