Le sénateur azuréen Philippe Tabarot veut un service minimum dans les transports en commun lors des grèves

Philippe Tabarot souhaite encadrer un peu plus les modalités de grève dans les transports

De grosses perturbations dans les trains, même choses dans les bus et les tramways : fuyez les transports en commun ce mardi 7 mars, journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Philippe Tabarot, sénateur LR des Alpes-Maritimes estime qu'il faut revoir les modalités du droit de grève dans les transports. "Il y a aujourd'hui clairement un détournement du droit de grève dans les transports. Il y a régulièrement des préavis déposés et utilisés des mois ou des années plus tard au dernier moment, qu'il y a des grèves perlées pour embêter l'usager, quand il a des grèves de 59 minutes pour que l'opérateur ne puisse pas s'organiser... Je pense qu'il faut lutter contre ce détournement du droit de grève."

Sanctuariser certaines périodes comme les vacances de noël

Pour Philippe Tabarot, "l'idée c'est de revoir certaines périodes qui devraient être sacralisées, je pense notamment à noël où la pression syndicale est toujours forte." Il estime aussi qu'il faut mieux anticiper ces journées de mobilisation*, "pour faire en sorte que le préavis passe de 48h à 72h pour que l'opérateur puisse s'organiser et que l'usager ait bien l'information.*"