Le sénateur gardois Laurent Burgoa met en place un groupe de travail "traditions locales"

Les parlementaires du Sud de la France s'engagent pour maintenir les traditions locales. Avec des parlementaires des Bouches du Rhône, de l'Hérault, de la Gironde et des Pyrénées atlantiques, Laurent Burgoa, le sénateur LR du Gard met en place un groupe de travail qui traitera de ce dossier au Sénat. Leur objectif : "être au plus près de ceux qui font vivre ces traditions et les aider dans leurs difficultés écrit-il dans un communiqué. En effet, si les traditions taurines constituent un patrimoine culturel remarquable, elles sont également parfois menacées." Le groupe va mener des auditions avec tous les acteurs concernés pour faire le point sur les problématiques qu'ils rencontrent. Le groupe recevra notamment en 2022, le Président de l'Union des Villes Taurines de France mais également les Présidents des fédérations de la course camarguaise et landaise.