Le sénateur Laurent Burgoa en immersion dans un centre d'accueil de jour Alzheimer à Nîmes

Aux ors du Palais du Luxembourg, Laurent Burgoa, le sénateur LR du Gard, Laurent Burgoa avait préféré ce vendredi , le centre d'accueil de jour Alzheimer "Les jardins d'Aloïs" à Nîmes. Il était l'invité de l'association Amaelles/ Vivadom à l'occasion de la journée nationale des aides à domicile. "Certaines personnes reprochent aux parlementaires d'être déconnectés de la réalité. Quoi de mieux que de s'immerger pendant une journée dans un établissement comme cela pour rencontrer les personnes âgées, le personnel. Ca me permettra de prendre la meilleure décision quand on abordera la loi sur l'autonomie." Cette structure permet en effet d'accueillir tous les jours, une quinzaine de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer qui vivent seules ou avec leur conjoint à leur domicile. Plusieurs activités leur sont proposées.

"Cette structure, ça change tout"

Pour mieux comprendre le fonctionnement des Jardins d'Aloïs, Laurent Burgoa a donc passé une partie de la journée sur place. Laetitia est l'une des personnes qui encadre les personnes âgées." Je n'avais jamais vu de sénateur dit-elle. Je trouve ça bien qu'il vienne nous voir, découvrir notre travail, pour nous c'est valorisant." Myriam dont le père Jean-Pierre, 82 ans, fréquente régulièrement l'accueil de jour est également ravie de pouvoir échanger avec le sénateur du bien fondé de ce genre de structure." Ca change tout. C'est un pur bonheur quand il vient ici. On sait qu'il est bien, qu'il est cadré, avec une équipe bienveillante qui met tout en œuvre pour qu'il soit bien et que nous aussi nous soyons bien. Et la maladie est moins difficile à supporter. Ca nous permet aussi d'avoir du répit parce qu'on a aussi les enfants qui vivent très loin. Il faut se partager entre Papa, les enfants et les petits enfants. Ca nous a permis aussi de reculer au maximum une entrée dans un établissement." Un message entendu par le sénateur. "Ce genre de structure est très prisé. Le directeur me disait que plus de 40 personnes sont sur liste d'attente. Moi j'attends cette loi sur l'autonomie avec des moyens financiers conséquents."

