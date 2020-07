Le sentier principal vers le refuge de Rabuons bloqué par un éboulement

Début d'été délicat pour le gardien du refuge de Rabuons, plus haut refuge de montagne des Alpes-Maritimes. Avec la pandémie de Covid-19, Charly Barcelo a dû ouvrir plus tard que les étés précédents. Et en plus, cette année l'accès au refuge est compliqué à cause d'un éboulement sur le chemin de l'Energie. Résultat, Charly Barcelo enregistre en ce début de saison, une baisse de fréquentation de 75%.

Des travaux sur le chemin de l'Energie

Le gardien du refuge de Rabuons espère que les randonneurs seront au RDV dans les prochaines semaines grâce aux travaux en ce moment sur le Chemin de l'Energie. Une entreprise de travaux acrobatiques est à l'oeuvre depuis le 7 juillet. Trois cordistes sécurisent le Chemin de l'Energie. D'après le gardien de refuge, les travaux devraient être terminés vers le 27 juillet.

En attendant la réouverture du Chemin de l'Energie, il est possible d'accéder au refuge de Rabuons en partant non plus de St Etienne de Tinée mais de Douans. Il faut alors avaler plus de 1500 mètres de dénivelé et marcher près de 6 heures. Autres accès possible depuis le Refuge de Vens en passant par le Mont Ténibres en traversée ou via la Breche Borgonio et le Mont Ténibres. Il est aussi possible d'envisager un accès via l'Italie.