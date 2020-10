Le sentiment d'insécurité palpable au sein de l’Écusson, à Montpellier

A l'heure où le ministre de l'intérieur envoie des renforts de CRS à Montpellier, que la police héraultaise se réorganise, on s'intéresse à l'insécurité ressentie au sein de l'Ecusson de Montpellier. Trente policiers supplémentaires pour faire face à la montée de la délinquance, soit l'envoi d'une demie compagnie de CRS du jeudi au samedi, c'est ce qu'annonçait Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, fin septembre (un dispositif reconductible). Une réponse à la hausse de la délinquance qui accompagne l'augmentation de la population à Montpellier. Le maire Michaël Delafosse ne donne pas de chiffres précis mais dit que la hausse de la délinquance se compte "à deux chiffres".

Les habitants de Montpellier vivent avec ce sentiment d'insécurité. Et c'est souvent plus qu'un sentiment, surtout pour les jeunes filles. Ce serveur de La Grande Brasserie, place de la Comédie, trouve que ces CRS en plus, c'est bien mais cela arrive un peu tard. Il pense que cela impacte le chiffre-d'affaire : les clients se sentent en insécurité et n'ont plus envie de venir dans ce coin pour boire un café. Il dit qu'il travaille ici depuis 2014, et en six ans il a vu l'évolution "c'est le jour et la nuit."

Le patron des policiers de l'Hérault, Yannick Boulin, a décidé de revoir de fond en comble le fonctionnement de la police dans le département. Changements d'horaire de travail, de jour comme de nuit, plus de collaboration avec les polices municipales, réorganisation des services. Il est l'invité de France Bleu Hérault matin ce lundi.

Le ras-le-bol des commerçants

"Quand j'ouvre le matin j'aimerais bien me sentir en sécurité" Copier

Les jeunes, surtout les filles, vivent en prenant des précautions