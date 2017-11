Le service d'autopartage du CCAS de Châteauroux se dote de nouveaux véhicules

Depuis janvier, le CCAS de Châteauroux propose aux personnes âgées isolées que des chauffeurs bénévoles viennent les chercher chez elles pour les accompagner en voiture le temps d'une course ou d'un rendez-vous.

Avec plus de 80 usagers réguliers, le service "Allons-y Ensemble" a trouvé son public. "Cela s'adresse aux personnes âgées qui n'ont pas de famille ou pas de proches ici et qui n'ont pas les moyens de prendre un taxi. Nous leur proposons les services d'un chauffeur bénévole qui vient les chercher chez elle, puis les accompagne le temps de leur sortie" explique Fabien Billard, de l'OPR - Office des Personnes à la Retraite.

Une vingtaine de bénévoles ont ainsi adhéré à l'association Allons-y Ensemble et convoient, via leur véhicule personnel ou via les voitures mises à leur disposition par le CCAS, plus de 80 personnes âgées.

"J'ai rejoint l'association en juin, raconte Etiennette. J'emmène des personnes âgées chez le médecin, chez le coiffeur, faire une course ou bien au cimetière fleurir un proche. Ça leur coûte 5 euros l'aller retour. Elles me disent à chaque fois que nous sommes leur rayon de soleil!"

Le CCAS, grâce à des subventions, met à la disposition des bénévoles 3 voitures et un mini-bus qui permet d'organiser des sorties collectives.

Allons-y ensemble réfléchit désormais à la possibilité de proposer également des sorties le soir : "Deux de nos bénévoles travaillent sur un site internet pour que les bénévoles puissent inscrire leur projet de sortie, au cinéma ou au spectacle par exemple. Nos bénéficiaires n'auront plus qu'à choisir ceux qui les intéressent" explique Françoise Laisné, chargée de mission Mona Lisa, (Mobilisation Nationale de Lutte contre l'Isolement des personnes Âgées).

Ce nouveau service pourrait voir le jour en 2018.