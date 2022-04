Le ministre délégué chargé des comptes publics annonce l'implantation de ce service dans la capitale auvergnate à partir du 2 mai prochain. Ce service sera en charge de la délivrance des informations sur le Made in France et des renseignements contraignants en matière d'origine.

Le service de "l'origine et du Made in France" de la Douane s'implante à Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand va donc accueillir un nouveau service de la Douane. Olivier Dussopt l'a annoncé ce mardi. La Douane va implanter le 2 mai son service de l’origine et du Made in France dans la capitale auvergnate.

Compétent sur l’ensemble du territoire national et fort de six agents spécialisés, il délivrera des décisions et informations aux entreprises, à des fins de marquage de l’origine ou d’utilisation optimale des accords commerciaux. Des missions qui sont actuellement assurées par la direction générale des douanes en Île-de-France.

Un outil précieux pour les entreprises

La création du « Service Origine et Made in France » avait été retenue parmi les chantiers de la démarche stratégique de la douane. Il sera en charge de la délivrance des Informations sur le Made in France (IMF) et des Renseignements Contraignants en matière d'Origine (RCO), dont les demandes ont fortement augmenté ces dernières années.

L’IMF, procédure gratuite et facultative créée, permet aux entreprises souhaitant apposer un marquage de type « Made in/Fabriqué en France » sur leurs produits, d’obtenir l’analyse de la douane sur le respect des règles d’origine non préférentielle qui régissent ce type de marquage.

Le RCO est un rescrit prévu au Code des douanes de l’Union européenne qui permet aux entreprises de se projeter en toute sécurité dans leurs projets de développement à l’international, tout particulièrement pour bénéficier des réductions de droits de douane prévues par les accords commerciaux.

Pour Olivier Dussopt, "le choix de l’implantation en Auvergne illustre la redynamisation des territoires portée par le Gouvernement".